В РФ начал работу лайфстайл-банк для ИП без тарифов и комиссий

Posted 11 февраля, 06:23
Published 11 февраля, 06:23
Modified 11 февраля, 06:23
Updated 11 февраля, 06:23
С февраля текущего года банк отменил дополнительные условия для клиентов и внедрил концепцию family office вместо обычной банковской поддержки.
Банк начал свою работу ещё в 2021 году и позиционировал себя как учреждение для индивидуальных предпринимателей. «Хайс» предоставляет большое количество бесплатных услуг, в том числе переводы по реквизитам, снятие наличных, пополнение счетов, внешнеэкономическую деятельность, бухгалтерию и международные переводы. Об этом пишет портал 56orb.ru.
Для того чтобы стать клиентом данного банка, ИП должен отвечать нескольким требованиям: минимум год работы на рынке, честность и порядочность, а также находиться в «зеленой группе риска» по данным ЦБ РФ.
В ближайшее время учреждение представит три группы новых продуктов. В первую войдут бесплатные финансовые инструменты, во вторую — услуги персонализированного family office, который закроет не только банковские, но и личные поручения клиентов, а в третью — лайфстайл-сервисы.
Новым CEO банка стал Павел Семенов, бывший председатель правления Модульбанка и основатель компании «Черная бухгалтерия».
Он подчеркнул, что «Хайс» намерен повысить качество обслуживания индивидуальных предпринимателей. Семенов добавил, что новый стандарт поднимет отечественный банковский сервис на новый уровень.