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Posted 11 февраля, 06:23

Published 11 февраля, 06:23

Modified 11 февраля, 06:23

Updated 11 февраля, 06:23

В РФ начал работу лайфстайл-банк для ИП без тарифов и комиссий

В РФ начал работу лайфстайл-банк для ИП без тарифов и комиссий

11 февраля 2025, 06:23
Фото: Изображение Midjourney.
Банк для предпринимателей «Хайс» представил новую стратегию. Он стал первым в нашей стране лайфстайл-банком, предоставляющим полный спектр услуг для ИП без комиссий и тарифов.

С февраля текущего года банк отменил дополнительные условия для клиентов и внедрил концепцию family office вместо обычной банковской поддержки.

Банк начал свою работу ещё в 2021 году и позиционировал себя как учреждение для индивидуальных предпринимателей. «Хайс» предоставляет большое количество бесплатных услуг, в том числе переводы по реквизитам, снятие наличных, пополнение счетов, внешнеэкономическую деятельность, бухгалтерию и международные переводы. Об этом пишет портал 56orb.ru.

Для того чтобы стать клиентом данного банка, ИП должен отвечать нескольким требованиям: минимум год работы на рынке, честность и порядочность, а также находиться в «зеленой группе риска» по данным ЦБ РФ.

В ближайшее время учреждение представит три группы новых продуктов. В первую войдут бесплатные финансовые инструменты, во вторую — услуги персонализированного family office, который закроет не только банковские, но и личные поручения клиентов, а в третью — лайфстайл-сервисы.

Новым CEO банка стал Павел Семенов, бывший председатель правления Модульбанка и основатель компании «Черная бухгалтерия».

Он подчеркнул, что «Хайс» намерен повысить качество обслуживания индивидуальных предпринимателей. Семенов добавил, что новый стандарт поднимет отечественный банковский сервис на новый уровень.

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