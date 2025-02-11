В РФ начал работу лайфстайл-банк для ИП без тарифов и комиссий

Банк начал свою работу ещё в 2021 году и позиционировал себя как учреждение для индивидуальных предпринимателей. «Хайс» предоставляет большое количество бесплатных услуг, в том числе переводы по реквизитам, снятие наличных, пополнение счетов, внешнеэкономическую деятельность, бухгалтерию и международные переводы. Об этом пишет портал 56orb.ru.