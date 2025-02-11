Весна уже рядом: небо заставило обомлеть жителей Приморья — фото

Posted 11 февраля, 03:36
Published 11 февраля, 03:36
Modified 11 февраля, 03:38
Updated 11 февраля, 03:38
Лунное гало удивило жителей Тернейского района. Сельчане рассмотрели отчетливое оптическое явление в Усть-Соболевке. В новых медиа отметили, что подобные зрелища наблюдаются перед отступлением морозов. Судя по всему, суровые похолодания сменятся потеплением в Приморском крае.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что трескучие морозы обрушились на Чугуевский район. Термометры показали -35 градусов минувшей ночью. Остается надеяться, что февраль показал все, на что способен. Возможно, следующая неделя порадует Приморский край намеками на весну.