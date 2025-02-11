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Posted 11 февраля, 03:36

Published 11 февраля, 03:36

Modified 11 февраля, 03:38

Updated 11 февраля, 03:38

Природное явление изумило сельчан в Приморском крае

Весна уже рядом: небо заставило обомлеть жителей Приморья — фото

11 февраля 2025, 03:36
Фото: vostokmedia.com.

Природное явление изумило сельчан в Приморском крае

Сюжет
Потепление
Приморцы уже в ожидании весеннего тепла и неспроста. Ведь чудесное зрелище, которое образовалось на небе минувшей ночью, намекает о приближении марта.

Лунное гало удивило жителей Тернейского района. Сельчане рассмотрели отчетливое оптическое явление в Усть-Соболевке. В новых медиа отметили, что подобные зрелища наблюдаются перед отступлением морозов. Судя по всему, суровые похолодания сменятся потеплением в Приморском крае.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что трескучие морозы обрушились на Чугуевский район. Термометры показали -35 градусов минувшей ночью. Остается надеяться, что февраль показал все, на что способен. Возможно, следующая неделя порадует Приморский край намеками на весну.

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#Новости#Общество#Владивосток#Потепление#Приморский край#Тернейский район#Морозы
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