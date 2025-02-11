Владивостокцев просят поделиться самым драгоценным — во имя великой цели

Posted 11 февраля, 00:31
Published 11 февраля, 00:31
Modified 11 февраля, 00:33
Updated 11 февраля, 00:33
В министерстве культуры и архивного дела Приморского края сообщили: жителей Владивостока просят поделиться фотографиями краевого центра, сделанными в период 1941–1945 годов.
— Победу в Великой Отечественной войне ежедневно ковали все жители нашей страны. Какими были их будни? Что видели вокруг себя эти люди, какие мероприятия проходили в городе? Нам важно перекинуть мостик между поколениями и увидеть Владивосток глазами жителей того — сложного, но героического — времени, — поделились в муниципальном бюджетном учреждении «Лазо», которое занимается организаций выставки. — Сейчас идёт сбор материалов: мы подбираем фото городских улиц, парков и скверов Владивостока, сделанных в то время.
Организаторы выставки надеются, что в фотоальбомах, в личных архивах владивостокцев сохранились снимки 40-х годов прошлого века. Горожан просят поделиться интересными кадрами о том, как жил город в то время, как работали предприятия и заводы, как горожане поддерживали друг друга.
— К фотографиям можно приложить воспоминания членов семьи, которые жили во Владивостоке во время Великой Отечественной войны, войны с милитаристской Японией, — добавили организаторы.
Собранные материалы послужат основой фотовыставки. Открыть её планируется незадолго до 9 Мая.
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