Владивостокцев просят поделиться самым драгоценным — во имя великой цели

Организаторы выставки надеются, что в фотоальбомах, в личных архивах владивостокцев сохранились снимки 40-х годов прошлого века. Горожан просят поделиться интересными кадрами о том, как жил город в то время, как работали предприятия и заводы, как горожане поддерживали друг друга.