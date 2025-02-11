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Posted 11 февраля, 05:40

Published 11 февраля, 05:40

Modified 11 февраля, 05:42

Updated 11 февраля, 05:42

Хозяин жилища мог погибнуть из-за пожара в собственном доме в Приморском крае

Вспыхнули веранда и крыша дома: мужчина пострадал в страшном пожаре в Приморье — фото

11 февраля 2025, 05:40
Фото: mchs_vdk.

Хозяин жилища мог погибнуть из-за пожара в собственном доме в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Жуткое происшествие случилось в Спасском районе. Огонь охватил дом, в котором находился пожилой мужчина.

В Спасске-Дальнем на Лермонтова загорелся частный дом, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю.

Когда спасатели прибыли на место происшествия пламя уже успело охватить кровлю дома и веранду. Огонь распространился на 40 квадратных метрах. В результате пожара пострадал 59-летний мужчина. К счастью, инцидент обошелся без жертв.

«Причина пожара и ущерб устанавливаются, дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Фото: mchs_vdk

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как водитель маршрутного автобуса вовремя заметил задымление и оперативно ликвидировал его в Приморском крае.

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