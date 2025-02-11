Вспыхнули веранда и крыша дома: мужчина пострадал в страшном пожаре в Приморье — фото

Posted 11 февраля, 05:40
Published 11 февраля, 05:40
Modified 11 февраля, 05:42
Updated 11 февраля, 05:42
В Спасске-Дальнем на Лермонтова загорелся частный дом, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю.
Когда спасатели прибыли на место происшествия пламя уже успело охватить кровлю дома и веранду. Огонь распространился на 40 квадратных метрах. В результате пожара пострадал 59-летний мужчина. К счастью, инцидент обошелся без жертв.
«Причина пожара и ущерб устанавливаются, дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как водитель маршрутного автобуса вовремя заметил задымление и оперативно ликвидировал его в Приморском крае.