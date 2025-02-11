Жуткое зрелище: фура «размотала» универсал в страшном ДТП в Приморье — видео

Posted 11 февраля, 05:29
Published 11 февраля, 05:29
Modified 11 февраля, 05:31
Updated 11 февраля, 05:31
В новых медиа сообщают о чудовищной аварии, которая случилась на федеральной трассе Хабаровск — Владивосток. По данным очевидцев, ДТП произошло на пути из Уссурийска в краевую столицу.
Универсал сильно пострадал в столкновении с большегрузом. Судя по кадрам, на месте столкновения собралась жуткая пробка.
Также подписчики новых медиа не исключают того, что происшествие не обошлось без пострадавших.
Подробности аварии выясняются.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что страшное ДТП случилось в Чугуевском районе. В пострадавших числятся 15 человек.