vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 05:29

Published 11 февраля, 05:29

Modified 11 февраля, 05:31

Updated 11 февраля, 05:31

Грузовик уничтожил легковушку на федеральной трассе в Приморском крае

Жуткое зрелище: фура «размотала» универсал в страшном ДТП в Приморье — видео

11 февраля 2025, 05:29

Грузовик уничтожил легковушку на федеральной трассе в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Автомобиль в мясо, движение «колом» — ужасное дорожное происшествие приключилось на федеральной трассе Приморья.

В новых медиа сообщают о чудовищной аварии, которая случилась на федеральной трассе Хабаровск — Владивосток. По данным очевидцев, ДТП произошло на пути из Уссурийска в краевую столицу.

Универсал сильно пострадал в столкновении с большегрузом. Судя по кадрам, на месте столкновения собралась жуткая пробка.

Также подписчики новых медиа не исключают того, что происшествие не обошлось без пострадавших.

Подробности аварии выясняются.

Видео: ussur_mikh_kray.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что страшное ДТП случилось в Чугуевском районе. В пострадавших числятся 15 человек.

Впечатлительным не смотреть: опубликованы кадры последствий ДТП в Чугуевском округе
Узнать подробнее
Читайте также:
Пробка собралась мигом: ДТП заблокировало половину дороги в Приморье — видеоШалость не удалась: наглого автомобилиста снесли с дороги в Приморье — видеоВыяснилось, что именно перегородило проезд в пригороде Владивостока
#Новости#Видео#Хабаровск#Владивосток#Уссурийск#Приморский край#ДТП#Большегруз#Авария#Пострадавшие#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика