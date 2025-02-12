«БАС»: Отсутствие необходимой нормативно-правовой базы тормозит развитие отрасли

Posted 12 февраля, 15:27
Published 12 февраля, 15:27
Modified 12 февраля, 15:29
Updated 12 февраля, 15:29
К 2030 году Российская Федерация должна занять одну из лидирующих позиций на мировом рынке беспилотных авиационных систем. Президент Владимир Путин озвучил эту задачу перед правительством и руководителями крупных компаний отрасли на прошедшем мероприятии в Тольятти. Об этом пишут «Новые известия».
Генеральный директор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих отметил, что меры по поддержке сектора беспилотной авиации предусмотрены в национальном проекте «Беспилотные авиационные системы», реализация которого стартовала в 2024 году. Основное внимание при реализации данного проекта уделяется развитию технологий и производственной базы.
Дитрих добавил, что с 2023 года ГТЛК активно занимается лизингом беспилотных авиационных систем через коммерческие контракты, а с 2024 года компания стала основным заказчиком БАС. За этот период было инвестировано свыше 10 миллиардов рублей для заказа более 3 тысяч дронов у 23 различных производителей.
По его словам, из общего числа заказанных дронов большая часть относится к государственному гражданскому заказу, в рамках которого беспилотники поставляются федеральным и региональным властям, а также государственным предприятиям. Уже сейчас многие государственные заказчики готовят контракты в рамках гражданского госзаказа на 2025 год.
Алексей Варятченко, руководитель ООО «БАС», считает, что недостаточность нормативно-правовой базы и открытого воздушного пространства для полета дронов тормозит развитие отрасли.
«Для решения этих ключевых задач у нас в стране уже есть опыт, научно-производственный потенциал и понимание основных механизмов реализации. Целый ряд технических разработок по обеспечению безопасного неба хорошо себя зарекомендовал при тестировании на „Архипелаге-2024“», — подчеркнул Варятченко.
Одним из результатов совещания в Тольятти стало поручение Владимира Путина правительству принять нормативно-правовую базу для использования гражданских БАС до 1 июня 2025 года.