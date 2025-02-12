«БАС»: Отсутствие необходимой нормативно-правовой базы тормозит развитие отрасли

Дитрих добавил, что с 2023 года ГТЛК активно занимается лизингом беспилотных авиационных систем через коммерческие контракты, а с 2024 года компания стала основным заказчиком БАС. За этот период было инвестировано свыше 10 миллиардов рублей для заказа более 3 тысяч дронов у 23 различных производителей.