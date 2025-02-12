Букет нарушений: рыбная точка стала местом притяжения для крыс и нелегала в Приморье

Posted 12 февраля, 06:56
Published 12 февраля, 06:56
Modified 12 февраля, 06:58
Updated 12 февраля, 06:58
Мужчина незаконно продавал морепродукты на бывшем рынке на Фадеева, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Горе-бизнесмен не только пренебрегал качественной упаковкой и маркировкой для товаров, но и создавал сплошную антисанитарию для соседских павильонов.
Оказалось, что данный прилавок стал не только популярным в соцсетях, но и притягивал грызунов. Более того, на торговой точке трудился работник, которого предприниматель не удосужился оформить официально.
В результате проверки рыбный «барон» стал фигурантов нескольких административных дел: за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, самовольное занятие участка, уклонение от оформления трудового договора.
Надзорное ведомство взяла на контроль устранения нарушений.