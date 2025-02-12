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Posted 12 февраля, 06:56

Published 12 февраля, 06:56

Modified 12 февраля, 06:58

Updated 12 февраля, 06:58

Горе-бизнесмен организовал пир для крыс и работу для нелегала во Владивостоке

Букет нарушений: рыбная точка стала местом притяжения для крыс и нелегала в Приморье

12 февраля 2025, 06:56
Фото: 1MI.

Горе-бизнесмен организовал пир для крыс и работу для нелегала во Владивостоке

Сюжет
Прокуратура
Предприниматель не только разводил антисанитарию на владивостокском рынке, но и незаконно продавал морепродукты. Мутную схему раскрыли сотрудники прокуратуры.

Мужчина незаконно продавал морепродукты на бывшем рынке на Фадеева, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Горе-бизнесмен не только пренебрегал качественной упаковкой и маркировкой для товаров, но и создавал сплошную антисанитарию для соседских павильонов.

Оказалось, что данный прилавок стал не только популярным в соцсетях, но и притягивал грызунов. Более того, на торговой точке трудился работник, которого предприниматель не удосужился оформить официально.

В результате проверки рыбный «барон» стал фигурантов нескольких административных дел: за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, самовольное занятие участка, уклонение от оформления трудового договора.

Надзорное ведомство взяла на контроль устранения нарушений.

Видео: prosecutor_pk.

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