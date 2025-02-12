«Что будет после снегопада?»: автомобиль слетел с ледяной обочины в Приморье — видео

Posted 12 февраля, 06:04
Published 12 февраля, 06:04
Modified 12 февраля, 06:06
Updated 12 февраля, 06:06
Циклон постепенно осваивается в регионе. Снег одолевает даже краевую столицу. Если некоторые уголки Приморья принимают очередную порцию снега, то в Кировском районе обстановка спокойная, но уже становится пасмурно.
Однако последствия предыдущих осадков дают о себе знать. Автомобиль, судя по всему, съезжал на обочину и слетел с проезжей части, застряв колесами в обледенелых «оковах». Остается надеяться, что водитель, пришедший на подмогу товарищу, вытащит универсал из непростой ситуации.
Ранее «Восток-Медиа» писало о предстоящих выкрутасах погоды в Приморском крае. Весенние шесть градусов тепла будут чередоваться с лютыми зимними морозами.