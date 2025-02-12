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Posted 12 февраля, 06:04

Published 12 февраля, 06:04

Modified 12 февраля, 06:06

Updated 12 февраля, 06:06

Машина угодила в ДТП на обледенелой дороге в Приморском крае

«Что будет после снегопада?»: автомобиль слетел с ледяной обочины в Приморье — видео

12 февраля 2025, 06:04
Фото: vostokmedia.com.

Машина угодила в ДТП на обледенелой дороге в Приморском крае

Сюжет
Погода
Универсал оказался в непростой ситуации после одиночного дорожного происшествия в Приморье. Всему виной сплошной лед на обочине.

Циклон постепенно осваивается в регионе. Снег одолевает даже краевую столицу. Если некоторые уголки Приморья принимают очередную порцию снега, то в Кировском районе обстановка спокойная, но уже становится пасмурно.

Однако последствия предыдущих осадков дают о себе знать. Автомобиль, судя по всему, съезжал на обочину и слетел с проезжей части, застряв колесами в обледенелых «оковах». Остается надеяться, что водитель, пришедший на подмогу товарищу, вытащит универсал из непростой ситуации.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о предстоящих выкрутасах погоды в Приморском крае. Весенние шесть градусов тепла будут чередоваться с лютыми зимними морозами.

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