«Что будет после снегопада?»: автомобиль слетел с ледяной обочины в Приморье — видео

Однако последствия предыдущих осадков дают о себе знать. Автомобиль, судя по всему, съезжал на обочину и слетел с проезжей части, застряв колесами в обледенелых «оковах». Остается надеяться, что водитель, пришедший на подмогу товарищу, вытащит универсал из непростой ситуации.