Дмитрий Демешин: Мы будем наращивать компетенции по военно-спортивной подготовке

— По каким-то причинам мы забыли на тридцать лет о том, что надо защищать Родину, что надо учить ребят основам военного дела. Родину надо защищать, сегодня это ясно как никогда! Мы создали 21 филиал центра «ВОИН», в том числе один в Хабаровском крае. Мы поддерживаем инициативы глав регионов по строительству объектов, которые помогут нам стать сильнее: подготовить молодежь, научить их стрелять, бегать, прыгать, в конце концов, если потребуется, воевать. Губернатор Хабаровского края вышел с предложением строительства полигона инициативно. Он знал, что мы уже выбрали первым регионом для такой работы Якутию, построили там снайперский полигон, потому что якутские снайперы еще с Великой Отечественной войны покрыты славой. Сейчас инициативу по строительству полигонов проявили Приморье и Хабаровский край. Будем поддерживать тот и другой проект. Я считаю, что лишних военных полигонов в нашей стране не будет. Будем учить молодежь, будем становиться сильнее, тогда никто не захочет проверять нас на прочность, — сказал Юрий Трутнев.