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Posted 12 февраля, 06:56

Published 12 февраля, 06:56

Modified 12 февраля, 06:58

Updated 12 февраля, 06:58

Дмитрий Демешин: Мы будем наращивать компетенции по военно-спортивной подготовке

Дмитрий Демешин: Мы будем наращивать компетенции по военно-спортивной подготовке

12 февраля 2025, 06:56
Фото: Пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ДФО.
В рамках рабочей поездки в Хабаровский край Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посетил в Хабаровском муниципальном районе площадку, где создается военно-спортивный полигон.

Здесь планируется проводить обучение операторов БПЛА и занятия в рамках развития системы патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки. В осмотре строительной площадки вице-премьера сопровождал глава Хабаровского края Дмитрий Демешин.

На полигоне планируется создать учебные объекты, строения и сооружения, включая участки стрельбы из боевого оружия, пункты управления, тактические поля, огневые городки, участки для подготовки снайперов, операторов беспилотных летательных аппаратов, стадион, автодром, полосу разведчика, склад для ремонта оружия и боеприпасов, скалодром и другие объекты, связанные с военно-патриотическим воспитанием.

— Мы будем наращивать компетенции по военно-спортивной подготовке. Край принял решение о строительстве полигона, на котором в том числе будут использоваться и беспилотники, и стрелковое оружие и использоваться, реализовываться прикладные виды военного искусства, — сообщил Дмитрий Демешин.

В настоящее время ведется подготовка территории, идет проектирование для строительства объектов капитального строительства.

— По каким-то причинам мы забыли на тридцать лет о том, что надо защищать Родину, что надо учить ребят основам военного дела. Родину надо защищать, сегодня это ясно как никогда! Мы создали 21 филиал центра «ВОИН», в том числе один в Хабаровском крае. Мы поддерживаем инициативы глав регионов по строительству объектов, которые помогут нам стать сильнее: подготовить молодежь, научить их стрелять, бегать, прыгать, в конце концов, если потребуется, воевать. Губернатор Хабаровского края вышел с предложением строительства полигона инициативно. Он знал, что мы уже выбрали первым регионом для такой работы Якутию, построили там снайперский полигон, потому что якутские снайперы еще с Великой Отечественной войны покрыты славой. Сейчас инициативу по строительству полигонов проявили Приморье и Хабаровский край. Будем поддерживать тот и другой проект. Я считаю, что лишних военных полигонов в нашей стране не будет. Будем учить молодежь, будем становиться сильнее, тогда никто не захочет проверять нас на прочность, — сказал Юрий Трутнев.

#Хабаровский край
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