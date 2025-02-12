Дмитрий Демешин: Мы будем наращивать компетенции по военно-спортивной подготовке

Posted 12 февраля, 06:56
Published 12 февраля, 06:56
Modified 12 февраля, 06:58
Updated 12 февраля, 06:58
Здесь планируется проводить обучение операторов БПЛА и занятия в рамках развития системы патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки. В осмотре строительной площадки вице-премьера сопровождал глава Хабаровского края Дмитрий Демешин.
На полигоне планируется создать учебные объекты, строения и сооружения, включая участки стрельбы из боевого оружия, пункты управления, тактические поля, огневые городки, участки для подготовки снайперов, операторов беспилотных летательных аппаратов, стадион, автодром, полосу разведчика, склад для ремонта оружия и боеприпасов, скалодром и другие объекты, связанные с военно-патриотическим воспитанием.
— Мы будем наращивать компетенции по военно-спортивной подготовке. Край принял решение о строительстве полигона, на котором в том числе будут использоваться и беспилотники, и стрелковое оружие и использоваться, реализовываться прикладные виды военного искусства, — сообщил Дмитрий Демешин.
В настоящее время ведется подготовка территории, идет проектирование для строительства объектов капитального строительства.
— По каким-то причинам мы забыли на тридцать лет о том, что надо защищать Родину, что надо учить ребят основам военного дела. Родину надо защищать, сегодня это ясно как никогда! Мы создали 21 филиал центра «ВОИН», в том числе один в Хабаровском крае. Мы поддерживаем инициативы глав регионов по строительству объектов, которые помогут нам стать сильнее: подготовить молодежь, научить их стрелять, бегать, прыгать, в конце концов, если потребуется, воевать. Губернатор Хабаровского края вышел с предложением строительства полигона инициативно. Он знал, что мы уже выбрали первым регионом для такой работы Якутию, построили там снайперский полигон, потому что якутские снайперы еще с Великой Отечественной войны покрыты славой. Сейчас инициативу по строительству полигонов проявили Приморье и Хабаровский край. Будем поддерживать тот и другой проект. Я считаю, что лишних военных полигонов в нашей стране не будет. Будем учить молодежь, будем становиться сильнее, тогда никто не захочет проверять нас на прочность, — сказал Юрий Трутнев.