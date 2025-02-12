vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 05:01

Published 12 февраля, 05:01

Modified 12 февраля, 05:03

Updated 12 февраля, 05:03

Водитель и пассажир грузового авто погибли в страшном ДТП в Приморском крае

Два трупа в тягаче: грузовик с полуприцепом свалился с моста в Приморье

12 февраля 2025, 05:01
Фото: prosecutor_pk.

Водитель и пассажир грузового авто погибли в страшном ДТП в Приморском крае

Сюжет
Смертельная авария
Чудовищное столкновение на мосту унесло жизни двоих мужчин в Приморском крае. Пьяный лихач уже ответил перед законом за беспечность.

В Уссурийске пьяный водитель Nissan Sunny спровоцировал смертельное ДТП с участием грузовика Volvo FH12.

Легковушка столкнулась с грузовиком на мосту, откуда тягач с прицепом угодил вниз. В результате аварии погибли водитель и пассажир «Вольво».

Виновника трагического инцидента осудили и назначили ему наказание в виде восьми лет и восьми месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также фигурант должен компенсировать моральный вред потерпевшим — 3 000 000 рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о смертельной аварии в Кировском районе. «Приус» вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком.

«Морда» в хлам, грузовик в кювете: жуткая авария случилась на трассе в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Машину раздавило, как жестянку: обстоятельства смертельной аварии выясняют в ПриморьеПропахал огромные плиты: самосвал задел перекрытия в тоннеле в Уссурийске — видеоОдин удар мог оборвать несколько жизней: грузовик вынесло на тротуар в Приморье
#Новости#Общество#Владивосток#Уссурийск#Наказание#Смертельная авария#Приморский край#ДТП#Авария#Кировский район#Происшествия#Грузовик#Приус#Лишение свободы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика