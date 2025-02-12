Два трупа в тягаче: грузовик с полуприцепом свалился с моста в Приморье

Posted 12 февраля, 05:01
Published 12 февраля, 05:01
Modified 12 февраля, 05:03
Updated 12 февраля, 05:03
В Уссурийске пьяный водитель Nissan Sunny спровоцировал смертельное ДТП с участием грузовика Volvo FH12.
Легковушка столкнулась с грузовиком на мосту, откуда тягач с прицепом угодил вниз. В результате аварии погибли водитель и пассажир «Вольво».
Виновника трагического инцидента осудили и назначили ему наказание в виде восьми лет и восьми месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также фигурант должен компенсировать моральный вред потерпевшим — 3 000 000 рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о смертельной аварии в Кировском районе. «Приус» вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком.