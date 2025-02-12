vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 02:05

Published 12 февраля, 02:05

Modified 12 февраля, 02:07

Updated 12 февраля, 02:07

Снег и лютые морозы нанесут массивный удар по Приморскому краю

Двойной удар бушующей стихии: снегопад и жуткие морозы обрушатся на Приморье

12 февраля 2025, 02:05
Фото: vostokmedia.com.

Снег и лютые морозы нанесут массивный удар по Приморскому краю

Сюжет
Погода
Погодный «апокалипсис» грядет в Приморский край. Однако начнется он весьма скромно — с четырех градусов тепла.

Сегодня регион окажется под влиянием непогоды и плюсовых температур, сообщает «Примгидромет». Местами потеплеет до +4 градусов.

Ближайшей ночью снег покинет край, утром осадки задержатся только в северных районах. Затем антициклон принесет серьезные испытания холодом. Ночью подморозит до -22. Максимальные температуры понизятся на 1 — 6 градусов, в сравнении с нынешними значениями.

Во Владивостоке сегодня столбики термометров будут колебаться в районе нуля. Также в городе не исключены слабые осадки. В четверг снег прекратится, но ночной ветер внесет коррективы в синоптическую обстановку, также вернутся морозы, -10 — -12 градусов по Цельсию. К обеду дуновение поутихнет и вновь потеплеет до нуля.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мокрый снег нанесет повсеместный удар по Приморскому краю.

Мокрый снег над всем Приморьем: осадки накроют край
Узнать подробнее
Читайте также:
А на термометрах вновь почти ноль: какая погода ждет Приморье в начале февраляРазгон от -18 до 0 °C: снежный удар ждут в ПриморьеСнег, морозы и гололедица: о погоде в субботу в Приморье рассказали синоптики
#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Температура#Снег#Приморский край#Осадки#Морозы#Антициклон
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика