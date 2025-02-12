Двойной удар бушующей стихии: снегопад и жуткие морозы обрушатся на Приморье

Posted 12 февраля, 02:05
Published 12 февраля, 02:05
Modified 12 февраля, 02:07
Updated 12 февраля, 02:07
Сегодня регион окажется под влиянием непогоды и плюсовых температур, сообщает «Примгидромет». Местами потеплеет до +4 градусов.
Ближайшей ночью снег покинет край, утром осадки задержатся только в северных районах. Затем антициклон принесет серьезные испытания холодом. Ночью подморозит до -22. Максимальные температуры понизятся на 1 — 6 градусов, в сравнении с нынешними значениями.
Во Владивостоке сегодня столбики термометров будут колебаться в районе нуля. Также в городе не исключены слабые осадки. В четверг снег прекратится, но ночной ветер внесет коррективы в синоптическую обстановку, также вернутся морозы, -10 — -12 градусов по Цельсию. К обеду дуновение поутихнет и вновь потеплеет до нуля.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мокрый снег нанесет повсеместный удар по Приморскому краю.