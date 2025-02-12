Двойной удар бушующей стихии: снегопад и жуткие морозы обрушатся на Приморье

Во Владивостоке сегодня столбики термометров будут колебаться в районе нуля. Также в городе не исключены слабые осадки. В четверг снег прекратится, но ночной ветер внесет коррективы в синоптическую обстановку, также вернутся морозы, -10 — -12 градусов по Цельсию. К обеду дуновение поутихнет и вновь потеплеет до нуля.