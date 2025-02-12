Февральский снегопад в действии: непогода накрывает Владивосток прямо сейчас — видео

Posted 12 февраля, 04:21
Published 12 февраля, 04:21
Modified 12 февраля, 04:23
Updated 12 февраля, 04:23
Дальневосточная столица, как и предполагали синоптики, дождалась очередных осадков. После полудня горожане заметили снежинки, которые неторопясь спускаются на земли Владивостока.
Пока в муниципалитете спокойно, — нет ни ветра, ни жуткой метели. Но «белые мухи» выглядят очень даже солидно. Приморцы, проживающие в районе Тихой и на Нейбута, поделились первыми кадрами непогоды.
Во что выльется февральский снегопад — остается только догадываться.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что выходные во Владивостоке пройдут без осадков. Но погода ожидается весьма ветреной.