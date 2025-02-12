vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 04:21

Published 12 февраля, 04:21

Modified 12 февраля, 04:23

Updated 12 февраля, 04:23

Зимний сюрприз уже обрушился на Владивосток

Февральский снегопад в действии: непогода накрывает Владивосток прямо сейчас — видео

12 февраля 2025, 04:21
Фото: vostokmedia.com.

Зимний сюрприз уже обрушился на Владивосток

Сюжет
Погода
Циклон не заставил себя долго ждать в краевой столице. Жители Приморья уже делятся погодной обстановкой во Владивостоке.

Дальневосточная столица, как и предполагали синоптики, дождалась очередных осадков. После полудня горожане заметили снежинки, которые неторопясь спускаются на земли Владивостока.

Пока в муниципалитете спокойно, — нет ни ветра, ни жуткой метели. Но «белые мухи» выглядят очень даже солидно. Приморцы, проживающие в районе Тихой и на Нейбута, поделились первыми кадрами непогоды.

Видео: vostokmedia.com.

Во что выльется февральский снегопад — остается только догадываться.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что выходные во Владивостоке пройдут без осадков. Но погода ожидается весьма ветреной.

Температурный кульбит от снегопада до +6°С: погода «сходит с ума» в Приморье?
Узнать подробнее
Читайте также:
Февральская жара +4°С: продолжительный снегопад и морозы до -30°С ударят по ПриморьюКак завершится зима в Приморье, рассказали синоптики — прогноз на месяцА на термометрах вновь почти ноль: какая погода ждет Приморье в начале февраля
#Новости#Общество#Видео#Погода#Владивосток#Снегопад#Приморский край#Осадки#Тихая#Февраль
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика