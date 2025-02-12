Где во Владивостоке начнут земляные работы с приходом весны

Posted 12 февраля, 04:11
Published 12 февраля, 04:11
Modified 12 февраля, 04:13
Updated 12 февраля, 04:13
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали, что работы начнутся после завершения отопительного сезона и будут не менее масштабными, чем в 2024 году.
— Степень износа некоторых участков теплосетей в краевом центре, бывает, достигает и 90 процентов, — отметили в пресс-службе. — Работы по реконструкции системы теплоснабжения ведутся в городе уже третий год. Чтобы заменить все изношенные городские теплосети, потребуется несколько лет.
В 2024-м было заменено 46 километров труб. В 2025 году капитальный ремонт теплосети протяженностью свыше 8 км проведут на Народном проспекте, 11, 15, 17, 19, проспекте Красного Знамени, 114, 116, 118-120, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133/1-133/4, 160, 162, 164, Тобольской, 10, 12, 14, 25, 27, 29, 31 и Шилкинской, 4, 6-8, 10, 11-13а, 15, 16, 19, 21. Еще два участка отремонтируют на Борисенко, 94-96 и Сахалинской, 36-38. Здесь планируют уложить 528 погонных метров труб «изопрофлекс». Еще 776 погонных метров «изопрофлекса» уложат в ходе капитального ремонта сетей на Борисенко, 92, 72-76 и Сахалинской, 32.
Вице-мэр Роман Чернявский, курирующий сферк ТЭК, отметил, что эти адреса — далеко не весь список мест, где весной, летом и осенью будут проводиться работы.
— Список будет расширен. Сейчас взаимодействуем с правительством Приморья по составлению более подробной программы ремонта. Кроме того, свои сети будут ремонтировать ресурсоснабжающие организации. Как и в предыдущие годы, исходим из тепловой карты города. В ремонт включаем те сети, где чаще всего происходили порывы, — отметил он.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как идёт модернизация сетей ливневой канализации во Владивостоке.