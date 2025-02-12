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Posted 12 февраля, 04:11

Published 12 февраля, 04:11

Modified 12 февраля, 04:13

Updated 12 февраля, 04:13

Адреса будущего ремонта теплосетей определены во Владивостоке

Где во Владивостоке начнут земляные работы с приходом весны

12 февраля 2025, 04:11
Фото: vostokmedia.com.

Адреса будущего ремонта теплосетей определены во Владивостоке

Сюжет
Ремонт
Во Владивостоке с приходом тепла и окончанием отопительного сезона начнутся ставшие уже такими привычными и традиционными работы по ремонту теплотрасс. Первые адреса уже определены.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали, что работы начнутся после завершения отопительного сезона и будут не менее масштабными, чем в 2024 году.

— Степень износа некоторых участков теплосетей в краевом центре, бывает, достигает и 90 процентов, — отметили в пресс-службе. — Работы по реконструкции системы теплоснабжения ведутся в городе уже третий год. Чтобы заменить все изношенные городские теплосети, потребуется несколько лет.

В 2024-м было заменено 46 километров труб. В 2025 году капитальный ремонт теплосети протяженностью свыше 8 км проведут на Народном проспекте, 11, 15, 17, 19, проспекте Красного Знамени, 114, 116, 118-120, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133/1-133/4, 160, 162, 164, Тобольской, 10, 12, 14, 25, 27, 29, 31 и Шилкинской, 4, 6-8, 10, 11-13а, 15, 16, 19, 21. Еще два участка отремонтируют на Борисенко, 94-96 и Сахалинской, 36-38. Здесь планируют уложить 528 погонных метров труб «изопрофлекс». Еще 776 погонных метров «изопрофлекса» уложат в ходе капитального ремонта сетей на Борисенко, 92, 72-76 и Сахалинской, 32.

Вице-мэр Роман Чернявский, курирующий сферк ТЭК, отметил, что эти адреса — далеко не весь список мест, где весной, летом и осенью будут проводиться работы.

— Список будет расширен. Сейчас взаимодействуем с правительством Приморья по составлению более подробной программы ремонта. Кроме того, свои сети будут ремонтировать ресурсоснабжающие организации. Как и в предыдущие годы, исходим из тепловой карты города. В ремонт включаем те сети, где чаще всего происходили порывы, — отметил он.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как идёт модернизация сетей ливневой канализации во Владивостоке.

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#Новости#Ремонт#Владивосток#Теплотрассы#Теплосети#Приморский край
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