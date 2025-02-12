Где во Владивостоке начнут земляные работы с приходом весны

В 2024-м было заменено 46 километров труб. В 2025 году капитальный ремонт теплосети протяженностью свыше 8 км проведут на Народном проспекте, 11, 15, 17, 19, проспекте Красного Знамени, 114, 116, 118-120, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133/1-133/4, 160, 162, 164, Тобольской, 10, 12, 14, 25, 27, 29, 31 и Шилкинской, 4, 6-8, 10, 11-13а, 15, 16, 19, 21. Еще два участка отремонтируют на Борисенко, 94-96 и Сахалинской, 36-38. Здесь планируют уложить 528 погонных метров труб «изопрофлекс». Еще 776 погонных метров «изопрофлекса» уложат в ходе капитального ремонта сетей на Борисенко, 92, 72-76 и Сахалинской, 32.