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Posted 12 февраля, 10:45

Published 12 февраля, 10:45

Modified 12 февраля, 10:47

Updated 12 февраля, 10:47

ГК «Титан» окажет поддержку Сибирскому слету химиков в Омске

ГК «Титан» окажет поддержку Сибирскому слету химиков в Омске

12 февраля 2025, 10:45
Фото: Пресс-служба ГК «Титан».
В Омске 24 — 26 марта 2025 года пройдет Сибирский слет химиков (16+). Мероприятие организуют власти Омской области, ГК «Титан», общественная организация «Деловая Россия» и Российский союз химиков (РСХ).

На слет прибудут как опытные химики, так и начинающие специалисты. В мероприятии также примут участие представители власти, российские и зарубежные эксперты, информирует gorod55.ru.

Главное мероприятие деловой программы Сибирского слёта химиков — V Международная научно-практическая конференция по наращиванию технологических проектов в химической промышленности. Помимо этого, в рамках слета запланированы сессии, экскурсии на промпредприятия, а также ряд деловых встреч.

Эксперты обсудят ключевые вопросы, связанные с инновационными технологиями, а также выполнением национальных проектов и импортозамещением в химической индустрии. Отдельное внимание будет уделено интеграции химических предприятий в экономику российских регионов.

В текущих экономических условиях технологический суверенитет приобретает критически важное значение для обеспечения устойчивого развития и безопасности государства. Член координационного совета, председатель комитета по химической промышленности «Деловой России», вице-президент РСХ, председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский сказал, что химическая промышленность играет особую роль в этом контексте, являясь основой для развития множества других секторов, таких как сельское хозяйство, фармацевтика, энергетика и производство товаров потребления. В настоящее время важно сделать акцент на укреплении взаимодействия между бизнес-сообществом, образовательными институтами и государственными структурами. На предстоящем Сибирском слёте химиков будут представлены примеры такого плодотворного сотрудничества и решения по обеспечению кадровыми ресурсами промышленного сектора страны.

Сутягинский подчеркнул, что мероприятие может стать важной платформой для обмена опытом. Участники смогут наладить новые деловые контакты и объединить усилия для поиска эффективных решений по дальнейшему развитию химической промышленности России.

#Общество
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