ГК «Титан» окажет поддержку Сибирскому слету химиков в Омске

В текущих экономических условиях технологический суверенитет приобретает критически важное значение для обеспечения устойчивого развития и безопасности государства. Член координационного совета, председатель комитета по химической промышленности «Деловой России», вице-президент РСХ, председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский сказал, что химическая промышленность играет особую роль в этом контексте, являясь основой для развития множества других секторов, таких как сельское хозяйство, фармацевтика, энергетика и производство товаров потребления. В настоящее время важно сделать акцент на укреплении взаимодействия между бизнес-сообществом, образовательными институтами и государственными структурами. На предстоящем Сибирском слёте химиков будут представлены примеры такого плодотворного сотрудничества и решения по обеспечению кадровыми ресурсами промышленного сектора страны.