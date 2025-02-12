Главное — беречь природу, а с тиграми она сама разберётся: судьба амбы в Приморье

Posted 12 февраля, 00:25
Published 12 февраля, 00:25
Modified 12 февраля, 00:27
Updated 12 февраля, 00:27
Показательно, что многие сообщения о появлении тигров вблизи населённых пунктов в Приморском крае (а то и прямо в посёлках и сёлах!) на поверку оказываются ложными — фейками, как сегодня модно говорить. Один из самых ярких примеров — видео из Хабаровского края, хозяйства Дурминское, где в глухой тайге обитает тигрица Желтобокая, ее часто фиксируют фотоловушки. Одна из таких ловушек еще в 2023 году зафиксировала проход Желтобокой с двумя тигрятами. В конце января нынешнего года это видео во многих новых медиа выдавалось за снятое в одном из приморских сел — мол, тигры стаями по улицам бродят.
Ложные сообщения, распространяемые то ли неумышленно, а то и с целью поднять посещаемость того или иного паблика, тревожат обывателей: в комментариях к таким видео все чаще можно прочитать призывы к необходимости разрешения отстрела тигров — что ж, диванные эксперты всё всегда лучше знают. Настоящие же специалисты отмечают, что поведению тигров есть научное объяснение, а сложившуюся ситуацию вполне реально разрешить без вреда и для амбы, и для людей. Как складывался и решался «тигриный вопрос» на Дальнем Востоке — веками, и что нужно делать сейчас? Слово — специалистам.
Амурский тигр — единственный представитель своего вида, приспособившийся к дальневосточным холодам. Впрочем, к середине XX века он едва не оказался на грани вымирания, пишет ИА Primamedia, и вовсе не потому, что на улице холодно.
Массовый отстрел тигров привел к тому, что к 1947 году их осталось всего несколько десятков особей — не более 50, и это еще по самым оптимистичным оценкам. Когда забили тревогу, в СССР был введён запрет на охоту, а затем и на отлов этих зверей, и популяция стала очень медленно восстанавливаться. К концу пятидесятых в Приморском и Хабаровском краях насчитывалось уже до 100 амурских тигров. В девяностых годах их было уже около 500, но ситуация снова начала ухудшаться — на фоне распада СССР и управленческого хаоса ослабла охрана лесов, что привело к всплеску браконьерства.
«Лихие 90-е» как катком прокатились и по редким животным, и по защите природы в целом. Шла активная — и почти никак не пресекаемая — торговля и частями тела тигров, и шкурами. А уж разного рода «новые русские», взлетевшие к финансовым кущам на мутной волне приватизации и бандитизма, спокойно выезжали в тайгу поохотиться на тигра. И фотографировались на фоне убитого зверя — цари природы, куда там, властелины Вселенной.
— Амурский тигр — достояние страны, на которой лежит ответственность перед всем миром за сохранение этого вида. Амурский тигр, редкий краснокнижный вид — представитель уникальной экосистемы юга Дальнего Востока России, один из его символов. Амурский тигр, как вершина экологической пирамиды — показатель здоровья этой экосистемы, — говорит охотовед-биолог с 30 летним стажем в полевой науке Сергей Соколов.
Как-то изменить ситуацию к лучшему учёным удалось далеко не сразу — только в начале нулевых, уже в новом веке. И только при поддержке федерального центра. В 2008 году под личным контролем президента России Владимира Путина была запущена программа «Амурский тигр», направленная на изучение краснокнижного хищника и его сохранение в дикой природе. В июле 2010-го в России утверждена национальная Стратегия сохранения амурского тигра, а в ноябре того же года в Санкт-Петербурге прошел Международный тигриный форум.
В 2013 году под эгидой Русского географического общества по инициативе президента появился центр «Амурский тигр». Сегодня это АНО «Центр „Амурский тигр“, и работает он — с момента основания! — без участия государственного финансирования, исключительно на средства спонсоров и пожертвования.
Специалисты центра не только углубленно изучают полосатых хищников, но и всемерно способствуют их защите от людей — в том числе от хищнического истребления. Центр «Амурский тигр» помогает с экипировкой и техникой дальневосточных охотоведов, поддерживает работу двух реабилитационных центров, где выхаживают раненых, больных, травмированных полосатых — в Приморье и Хабаровском крае, а также содействует совершенствованию нормативно-правовой базы как в части незаконной охоты и контрабанды тигра, так и в отношении защиты лесов.
И вот здесь мы подходим к самому главному. Защита лесов! Это краеугольный вопрос — и не только в смысле комфортного сосуществования тигра и человека, а в куда более глобальном. Сохранение лесов — сохранение дикой природы!
Возросшее количество конфликтных ситуаций — так специалисты называют любые случаи взаимодействия тигра с человеком — они связывают с уменьшением кормовой базы хищника. Это, в первую очередь, кабаны, пятнистые олени и другие копытные, число которых снижается из-за интенсивных лесозаготовок.
Чем больше вырубают дуб — тем меньше желудей, а значит — кабанов, которых, к тому же в последние несколько лет отчаянно косила африканская чума свиней. Меньше кабанов — и тигр ищет пропитание где-то еще. Иногда — в непосредственной близости от людей. Неслучайно в 2023 году центр «Амурский тигр» вместе с правительством Приморского края добивался включения ореха корейской кедровой сосны в перечень стратегически важных товаров и ресурсов в рамках статьи 226.1 УК РФ. И это лишь один из примеров природоохранной деятельности центра.
Что до участившихся конфликтных ситуаций, то центр «Амурский тигр» вместе с охотоведами и Росприроднадзором уже ведет комплексную работу. Это и восстановление лесов, и их защита от бесконтрольных вырубок и браконьерства, и оперативное реагирование на конфликтные ситуации. Причем защищать зачастую приходится и людей, и самих тигров.
— Конфликтные ситуации имели место на протяжении всей истории сосуществования человека и тигра, даже при крайне низкой численности тигра. Рост их количества в настоящее время имеет место, но эта проблема сознательно или неосознанно масштабируется путем вброса фейков и заведомо ложной информации в информационное пространство, провоцируя необоснованную панику и недовольство, — считает Сергей Соколов.
Здесь есть смысл напомнить все про ту же тигрицу Желтобокую. Или про другие видео — на которых некие «отчаянно перепуганные» люди снимают следы некого животного на снегу, уверяя, что это всенепременно тигр (ну, а кто же еще может ходить по снегу?!). Потом, правда, выясняется, что это след крупной собаки (что не так уж странно в окрестностях городов или поселков), а то и даже — как это было в начале февраля — следы белки! Обычной белки, проскакавшей рядом с крупным общественным центром в пригороде Владивостока. Но по многим мессенджерам видео разлетелось с «тонким намеком» — мол, тигр шлялся совсем рядом с местом, куда дети ходят, люди ходят!
Примеров, когда недобросовестные пользователи, администраторы групп и каналов в мессенджерах выдают видео тигров, попавших в объективы фотоловушек в заповедниках, в глухой тайге, за снятое вблизи населенных пунктов сразу в нескольких районах Приморья, полно. Такое происходит повсеместно, признаются специалисты. В чем цель таких информационных вбросов и кто стоит за ними — с учётом все тех комментариев типа «давайте всех тигров перестреляем, а то они нас сожрут», можно только предполагать.
Для решения проблемы конфликтных тигров (напомним, такими считаются животные, выходящие к посёлкам, населенным пунктам, даже если они не нападали на собак и домашний скот), по мнению охотоведов, нужен комплексный подход.
— Самое важное — сохранять среду обитания тигра, тайгу. Емкость тайги все равно не позволит тиграм бесконечно размножаться. Природа — саморегулируемый организм, она разберется, — уверен начальник управления охотничьего хозяйства Хабаровского края Юрий Колпак. — Некоторые говорят: давайте посчитаем, сколько тигров прокормит сегодня наша тайга, столько и оставим. Пройдет 10 лет — мы тайгу пилим, потом еще раз посчитаем тигров и скажем, что да, столько она не прокормит, давайте еще сократим. Это утопия, на мой взгляд. Нужно сохранять среду обитания, восстанавливать его кормовой ресурс — кабанов. И тогда все успокоится, не будет конфликтных ситуаций в таком количестве, в каком они есть сейчас.
Ранее «Восток-медиа» сообщало, как и почему рождаются тигриные фейки.