Главное — беречь природу, а с тиграми она сама разберётся: судьба амбы в Приморье

Здесь есть смысл напомнить все про ту же тигрицу Желтобокую. Или про другие видео — на которых некие «отчаянно перепуганные» люди снимают следы некого животного на снегу, уверяя, что это всенепременно тигр (ну, а кто же еще может ходить по снегу?!). Потом, правда, выясняется, что это след крупной собаки (что не так уж странно в окрестностях городов или поселков), а то и даже — как это было в начале февраля — следы белки! Обычной белки, проскакавшей рядом с крупным общественным центром в пригороде Владивостока. Но по многим мессенджерам видео разлетелось с «тонким намеком» — мол, тигр шлялся совсем рядом с местом, куда дети ходят, люди ходят!