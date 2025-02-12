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Posted 12 февраля, 10:07

Published 12 февраля, 10:07

Modified 12 февраля, 10:09

Updated 12 февраля, 10:09

Горящий автобус потушили во Владивостоке

Горящий автобус потушили во Владивостоке

12 февраля 2025, 10:07
Фото: mchs_vdk.
Сюжет
Пожар
Пассажирский автобус вспыхнул вечером в районе Луговой во Владивостоке. На место быстро прибыли пожарные.

Во Владивостоке на остановке «Луговая» произошло возгорание пассажирского автобуса. Инцидент произошел вечером, в результате автобус был полностью охвачен пламенем.

Прибывшие пожарные расчёты МЧС России оперативно ликвидировали огонь. Пламя охватило около 10 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Это не первый подобный случай. В мае 2024 года на стоянке во Владивостоке сгорело восемь автобусов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что спасатели работают на месте серьёзного пожара на Луговой во Владивостоке.

Спасатели на месте: мощный пожар тушат во Владивостоке
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