Горящий автобус потушили во Владивостоке

Posted 12 февраля, 10:07
Published 12 февраля, 10:07
Modified 12 февраля, 10:09
Updated 12 февраля, 10:09
Во Владивостоке на остановке «Луговая» произошло возгорание пассажирского автобуса. Инцидент произошел вечером, в результате автобус был полностью охвачен пламенем.
Прибывшие пожарные расчёты МЧС России оперативно ликвидировали огонь. Пламя охватило около 10 квадратных метров.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Это не первый подобный случай. В мае 2024 года на стоянке во Владивостоке сгорело восемь автобусов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что спасатели работают на месте серьёзного пожара на Луговой во Владивостоке.