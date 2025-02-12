Грядёт зачистка: прокуратура занялась крысами в Приморье

Posted 12 февраля, 01:05
Published 12 февраля, 01:05
Modified 12 февраля, 01:07
Updated 12 февраля, 01:07
Прокуратура заинтересовалась санитарным благополучием дальневосточной столицы и Арсеньева, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Приморцы, по данным прессслужбы ведомства, начали жаловаться на плачевное состояние мусорных площадок около точек общепита и магазинов. Специалисты начали проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.
Сотрудники Роспотребнадзора и жилищной инспекции привлечены к соответствующим мероприятиям по требованию прокуратуры.
Один из последних сигналов был получен от жителей микрорайона Снеговая Падь, где управляющая компания пренебрегла соблюдением законодательства, что негативно повлияло на санитарное состояние придомовой территории. После проверки «управляйка» провела дератизацию.
Также прокуратура контролирует восстановление прав приморцев по другим адресам, откуда поступили аналогичные сигналы.
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