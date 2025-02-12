Грядёт зачистка: прокуратура занялась крысами в Приморье

Прокуратура поручила «найти крыс» в Приморском крае

Сюжет Роспотребнадзор

Хвостатые вредители стали одной из главных проблем во Владивостоке и Арсеньеве. Жалобы на грызунов сыпятся одна за другой, сообщили в надзорном ведомстве.