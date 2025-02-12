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Posted 12 февраля, 01:05

Published 12 февраля, 01:05

Modified 12 февраля, 01:07

Updated 12 февраля, 01:07

Прокуратура поручила «найти крыс» в Приморском крае

Грядёт зачистка: прокуратура занялась крысами в Приморье

12 февраля 2025, 01:05
Фото: Изображение Midjourney.

Прокуратура поручила «найти крыс» в Приморском крае

Сюжет
Роспотребнадзор
Хвостатые вредители стали одной из главных проблем во Владивостоке и Арсеньеве. Жалобы на грызунов сыпятся одна за другой, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура заинтересовалась санитарным благополучием дальневосточной столицы и Арсеньева, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Приморцы, по данным прессслужбы ведомства, начали жаловаться на плачевное состояние мусорных площадок около точек общепита и магазинов. Специалисты начали проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Сотрудники Роспотребнадзора и жилищной инспекции привлечены к соответствующим мероприятиям по требованию прокуратуры.

Один из последних сигналов был получен от жителей микрорайона Снеговая Падь, где управляющая компания пренебрегла соблюдением законодательства, что негативно повлияло на санитарное состояние придомовой территории. После проверки «управляйка» провела дератизацию.

Также прокуратура контролирует восстановление прав приморцев по другим адресам, откуда поступили аналогичные сигналы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приключения крысы солидных размеров подходят к концу во Владивостоке.

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#Новости#Дальний Восток#Владивосток#Роспотребнадзор#Арсеньев#Прокуратура#Управляющая компания#Приморский край#Снеговая Падь#Происшествия
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