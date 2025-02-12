Кадр из фильма ужасов: многотонник вылетел на «встречку» в Приморье — видео

На трассе в районе Летно-Хвалынского в Приморском крае водитель грузовика пошел на обгон и выехал на встречную полосу. Вернуться в свою полосу он успел в последний момент. Лихой маневр едва не привел к серьезному ДТП. Очевидцы сообщают, что столкновения удалось избежать чудом. Информации о пострадавших нет. Видео с места поделились в сети.