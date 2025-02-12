Кадр из фильма ужасов: многотонник вылетел на «встречку» в Приморье — видео

Posted 12 февраля, 08:18
Published 12 февраля, 08:18
Modified 12 февраля, 08:20
Updated 12 февраля, 08:20
На трассе в районе Летно-Хвалынского в Приморском крае водитель грузовика пошел на обгон и выехал на встречную полосу. Вернуться в свою полосу он успел в последний момент. Лихой маневр едва не привел к серьезному ДТП. Очевидцы сообщают, что столкновения удалось избежать чудом. Информации о пострадавших нет. Видео с места поделились в сети.
Подобные опасные маневры на дорогах Приморья, к сожалению, не редкость. Опасные «гонки» не раз заканчивались авариями.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП в Приморском крае, которое случилось во время обгона на трассе.