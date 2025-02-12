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Posted 12 февраля, 08:18

Published 12 февраля, 08:18

Modified 12 февраля, 08:20

Updated 12 февраля, 08:20

Водитель грузовика едва не устроил «лобовое» ДТП в Приморском крае

Кадр из фильма ужасов: многотонник вылетел на «встречку» в Приморье — видео

12 февраля 2025, 08:18
Фото: Изображение Midjourney.

Водитель грузовика едва не устроил «лобовое» ДТП в Приморском крае

В Приморье водитель грузовика пошел на рискованный маневр и начал обгонять другой тягач на трассе. Лобового ДТП чудом удалось избежать.

На трассе в районе Летно-Хвалынского в Приморском крае водитель грузовика пошел на обгон и выехал на встречную полосу. Вернуться в свою полосу он успел в последний момент. Лихой маневр едва не привел к серьезному ДТП. Очевидцы сообщают, что столкновения удалось избежать чудом. Информации о пострадавших нет. Видео с места поделились в сети.

Видео: vostokmedia.com.

Подобные опасные маневры на дорогах Приморья, к сожалению, не редкость. Опасные «гонки» не раз заканчивались авариями.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП в Приморском крае, которое случилось во время обгона на трассе.

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#Видео#Происшествия
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