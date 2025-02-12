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Posted 12 февраля, 03:05

Published 12 февраля, 03:05

Modified 12 февраля, 03:07

Updated 12 февраля, 03:07

Условия труда становятся идеальными в Приморье

Лафа, а не работа: неприлично выгодные вакансии поражают жителей Приморья

12 февраля 2025, 03:05
Фото: Изображение Midjourney.

Условия труда становятся идеальными в Приморье

Сюжет
Деньги
Кадровый голод дает о себе знать в Приморском крае. Чем работодатели пытаются притягивать новую рабочую силу? — Рассказали эксперты.

Так сложилось, что в регионе работодатели пытаются заинтересовать соискателей не только размерами заработных плат, но и другими «плюшками» от начальства. Какие приятности по душе будущим сотрудникам приморских компаний? — Выясняли эксперты «Авито Работы».

Оказывается, многие организации нередко заморачиваются насчет зон отдыха. В 2024 году количество вакансий с упоминанием данной привилегии увеличилось в 3,7 раза по сравнению со вторым полугодием 2023 года. В 2,2 раза выросло число упоминаний компенсации обедов для сотрудников. Нередко, — в 2,3 раза чаще, — стали предлагать транспорт до места работы.

Именно такие меры высоко ценятся среди соискателей в условиях дефицита кадров. К слову, компенсация расходов ГСМ, проживание и медицинская страховка тоже привлекает жителей Дальнего Востока.

Важно отметить, подобные бенефиты не только притягивают новых работников, но и неплохо мотивируют действующих специалистов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, где приморцам можно подзаработать целое состояние.

Элитная подработка: как сколотить целое состояние на «не основной» работе в Приморье
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