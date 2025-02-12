Лафа, а не работа: неприлично выгодные вакансии поражают жителей Приморья

Оказывается, многие организации нередко заморачиваются насчет зон отдыха. В 2024 году количество вакансий с упоминанием данной привилегии увеличилось в 3,7 раза по сравнению со вторым полугодием 2023 года. В 2,2 раза выросло число упоминаний компенсации обедов для сотрудников. Нередко, — в 2,3 раза чаще, — стали предлагать транспорт до места работы.