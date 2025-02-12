Лафа, а не работа: неприлично выгодные вакансии поражают жителей Приморья

Posted 12 февраля, 03:05
Published 12 февраля, 03:05
Modified 12 февраля, 03:07
Updated 12 февраля, 03:07
Так сложилось, что в регионе работодатели пытаются заинтересовать соискателей не только размерами заработных плат, но и другими «плюшками» от начальства. Какие приятности по душе будущим сотрудникам приморских компаний? — Выясняли эксперты «Авито Работы».
Оказывается, многие организации нередко заморачиваются насчет зон отдыха. В 2024 году количество вакансий с упоминанием данной привилегии увеличилось в 3,7 раза по сравнению со вторым полугодием 2023 года. В 2,2 раза выросло число упоминаний компенсации обедов для сотрудников. Нередко, — в 2,3 раза чаще, — стали предлагать транспорт до места работы.
Именно такие меры высоко ценятся среди соискателей в условиях дефицита кадров. К слову, компенсация расходов ГСМ, проживание и медицинская страховка тоже привлекает жителей Дальнего Востока.
Важно отметить, подобные бенефиты не только притягивают новых работников, но и неплохо мотивируют действующих специалистов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, где приморцам можно подзаработать целое состояние.