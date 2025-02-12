Локомотив столкнулся с автомобилем в Приморье — фото

Posted 12 февраля, 00:09
Published 12 февраля, 00:09
Modified 12 февраля, 00:11
Updated 12 февраля, 00:11
Тепловоз столкнулся с автомобилем, который намеревался проскочить перед рельсовым транспортом, сообщает пресс-служба Уссурийской транспортной прокуратуры.
Предварительно установлено, что водитель начал маневр несмотря на красный сигнал светофора.
В результате инцидента никто не пострадал, сход подвижного состава не допущен.
«Уссурийской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.