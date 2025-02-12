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Posted 12 февраля, 00:09

Published 12 февраля, 00:09

Modified 12 февраля, 00:11

Updated 12 февраля, 00:11

Тепловоз врезался в легковушку на рельсах в Приморском крае

Локомотив столкнулся с автомобилем в Приморье — фото

12 февраля 2025, 00:09
Фото: Изображение Midjourney.

Тепловоз врезался в легковушку на рельсах в Приморском крае

Сюжет
Авария
Поезд протаранил машину, которая оказалась не в том месте и не в то время. Автомобилист кинул на амбразуру свою «ласточку» прямо на железнодорожных путях.

Тепловоз столкнулся с автомобилем, который намеревался проскочить перед рельсовым транспортом, сообщает пресс-служба Уссурийской транспортной прокуратуры.

Предварительно установлено, что водитель начал маневр несмотря на красный сигнал светофора.

В результате инцидента никто не пострадал, сход подвижного состава не допущен.

«Уссурийской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Фото: dvtproc

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что женщина попала под поезд и выжила в Приморском крае.

Попала под электричку и выжила: электропоезд пощадил женщину-пешехода во Владивостоке
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