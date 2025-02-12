Локомотив столкнулся с автомобилем в Приморье — фото

Тепловоз врезался в легковушку на рельсах в Приморском крае

Сюжет Авария

Поезд протаранил машину, которая оказалась не в том месте и не в то время. Автомобилист кинул на амбразуру свою «ласточку» прямо на железнодорожных путях.