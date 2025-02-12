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Posted 12 февраля, 06:09

Published 12 февраля, 06:09

Modified 12 февраля, 06:09

Updated 12 февраля, 06:09

Любовь в копеечку: сколько стоит букет на 14 февраля во Владивостоке?

Любовь в копеечку: сколько стоит букет на 14 февраля во Владивостоке?

12 февраля 2025, 06:09
Фото: 1MI.
Сюжет
Праздник
В День святого Валентина многие хотят порадовать своих любимых букетом цветов. Во Владивостоке, однако, цены на этот символ внимания могут ощутимо ударить по кошельку.
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Шикарный букет роз обойдется в 10-12 тысяч рублей. А если хочется чего-то по-настоящему роскошного, то можно найти варианты и за 55 тысяч. Впрочем, есть и более бюджетные решения — небольшие букеты можно купить от 3 тысяч рублей.

Фото: verandarose.ru

Имеются и «безумно» дорогие варианты. К примеру, букет из 1001 розы за 160 тысяч рублей. Тут уже у кого какие аппетиты и финансовые возможности.

Фото: lepestki-vl.ru

Стоит помнить и о доставке. Если вы хотите сделать сюрприз, нужно будет дополнительно заплатить за услуги курьера. Но не забывайте о мошенниках, которые активизировались перед праздником влюбленных. Схема с доставкой — одна из излюбленных у злоумышленников. Подробнее читайте в нашем материале.

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«Цены, конечно, высокие. Но ради любимого человека можно и потратиться», — поделился житель Владивостока, планирующий купить букет своей девушке.

К слову, такой прайс на цветы устраивает не только мужчин, но и некоторых женщин.

«Ужас. 3 дня постоит букет и скончается за такие деньги. Моя пенсия», — поделилась с редакцией «Восток-Медиа» жительница Приморья Галина.

В общем, День святого Валентина во Владивостоке — это возможность выразить свои чувства, но стоит заранее подготовиться к тратам.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что День святого Валентина вызывает разные чувства у приморцев. Для одних это праздник любви, для других — навязанная традиция.

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