Любовь в копеечку: сколько стоит букет на 14 февраля во Владивостоке?

Шикарный букет роз обойдется в 10-12 тысяч рублей. А если хочется чего-то по-настоящему роскошного, то можно найти варианты и за 55 тысяч. Впрочем, есть и более бюджетные решения — небольшие букеты можно купить от 3 тысяч рублей.