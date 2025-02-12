Любовь в копеечку: сколько стоит букет на 14 февраля во Владивостоке?

Posted 12 февраля, 06:09
Published 12 февраля, 06:09
Modified 12 февраля, 06:09
Updated 12 февраля, 06:09
Шикарный букет роз обойдется в 10-12 тысяч рублей. А если хочется чего-то по-настоящему роскошного, то можно найти варианты и за 55 тысяч. Впрочем, есть и более бюджетные решения — небольшие букеты можно купить от 3 тысяч рублей.
Имеются и «безумно» дорогие варианты. К примеру, букет из 1001 розы за 160 тысяч рублей. Тут уже у кого какие аппетиты и финансовые возможности.
Стоит помнить и о доставке. Если вы хотите сделать сюрприз, нужно будет дополнительно заплатить за услуги курьера. Но не забывайте о мошенниках, которые активизировались перед праздником влюбленных. Схема с доставкой — одна из излюбленных у злоумышленников. Подробнее читайте в нашем материале.
«Цены, конечно, высокие. Но ради любимого человека можно и потратиться», — поделился житель Владивостока, планирующий купить букет своей девушке.
К слову, такой прайс на цветы устраивает не только мужчин, но и некоторых женщин.
«Ужас. 3 дня постоит букет и скончается за такие деньги. Моя пенсия», — поделилась с редакцией «Восток-Медиа» жительница Приморья Галина.
В общем, День святого Валентина во Владивостоке — это возможность выразить свои чувства, но стоит заранее подготовиться к тратам.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что День святого Валентина вызывает разные чувства у приморцев. Для одних это праздник любви, для других — навязанная традиция.