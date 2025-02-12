Максим Иванов: Механизмы защиты от финансовых мошенничеств необходимо усиливать

Напомним, что суть закона о «периоде охлаждения» в том, чтобы дать гражданину время более тщательно обдумать своё решение о получении кредита. Займы от 50 до 200 тысяч рублей будут выдаваться не ранее, чем через 4 часа после подписания договора, для более серьёзных сумм этот срок составит 48 часов.