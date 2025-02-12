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Posted 12 февраля, 08:33

Published 12 февраля, 08:33

Modified 12 февраля, 08:35

Updated 12 февраля, 08:35

Максим Иванов: Механизмы защиты от финансовых мошенничеств необходимо усиливать

Максим Иванов: Механизмы защиты от финансовых мошенничеств необходимо усиливать

12 февраля 2025, 08:33
Фото: Телеграм-канал «ТутНуженИванов».
Закон о «периоде охлаждения» при выдаче кредитов, который Государственная Дума одобрила вчера, 11 февраля, принят с важнейшей поправкой, сообщил секретарь Хабаровского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Максим Иванов.
— Банки и другие кредитные организации будут нести ответственность за кредиты, выданные под влиянием мошенников. Это важнейшая, на мой взгляд, поправка в принятом законе о так называемом «периоде охлаждения» при получении кредитов, — сообщил глава Хабаровского регионального отделения «Единой России».

Максим Иванов акцентировал внимание на том, что, согласно поправке, гражданин не обязан будет возвращать кредит, если банк или микрофинансовая организация не смогли защитить его от мошенников и по заявлению пострадавшего было возбуждено уголовное дело.

Напомним, что суть закона о «периоде охлаждения» в том, чтобы дать гражданину время более тщательно обдумать своё решение о получении кредита. Займы от 50 до 200 тысяч рублей будут выдаваться не ранее, чем через 4 часа после подписания договора, для более серьёзных сумм этот срок составит 48 часов.

— За это время человек может передумать брать кредит, что защищает в случае, если к получению кредита его склонили мошенники, — прокомментировал парламентарий.

Максим Иванов добавил также, что работа над совершенствованием механизмов по защите от финансовых мошенничеств продолжится на законодательном уровне. По словам депутата, на рассмотрении находится ещё ряд соответствующих предложений.
#Хабаровский край
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