Между второй и третьей полосами: как изменится схема движения в центре Владивостока

Решение установить делиниаторы на спуске по Фонтанной было принято в 2024 году потому, что многие нерадивые водители систематически пытались «проскочить» перекрёсток напрямую, игнорируя требования знака, предписывающего движение только направо с улицы Фонтанной на Океанский проспект, и тем самым провоцировали ДТП.