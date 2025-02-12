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Posted 12 февраля, 02:32

Published 12 февраля, 02:32

Modified 12 февраля, 02:34

Updated 12 февраля, 02:34

Между второй и третьей полосами: как изменится схема движения в центре Владивостока

Между второй и третьей полосами: как изменится схема движения в центре Владивостока

12 февраля 2025, 02:32
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Дорожное движение
Во Владивостоке поменяют расположение делиниаторов, установленных на улице Фонтанной, рядом со зданием администрации столицы ДФО.

В Центре организации дорожного движения Владивостока (ЦОДД) сообщили: делиниаторы, которые были установлены на этом участке перекрестка Океанского проспекта и Фонтанной в мае 2024 года, уберут. Но установят новые — совсем рядом.

— Планируем установить делиниаторы между второй и третьей полосами движения на перекрестке. Это будет по-прежнему исключать возможность проезда в прямом направлении в нарушение знака, а также обеспечит соблюдение водителями требования знака «Движение по полосам», который установлен на Океанском проспекте. Таким образом, поворот на улицу Фонтанную с Океанского проспекта будет возможен с двух крайних левых полос, — прокомментировал директор ЦОДД Павел Васильев.

Решение установить делиниаторы на спуске по Фонтанной было принято в 2024 году потому, что многие нерадивые водители систематически пытались «проскочить» перекрёсток напрямую, игнорируя требования знака, предписывающего движение только направо с улицы Фонтанной на Океанский проспект, и тем самым провоцировали ДТП.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как во Владивостоке продолжают очищать дворы от автохлама.

Развесёлый автохлам покинул улицы Владивостока, очистка города продолжается
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#Новости#Владивосток#Дорожное движение#Приморский край#Делиниаторы
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