Между второй и третьей полосами: как изменится схема движения в центре Владивостока

Posted 12 февраля, 02:32
Published 12 февраля, 02:32
Modified 12 февраля, 02:34
Updated 12 февраля, 02:34
В Центре организации дорожного движения Владивостока (ЦОДД) сообщили: делиниаторы, которые были установлены на этом участке перекрестка Океанского проспекта и Фонтанной в мае 2024 года, уберут. Но установят новые — совсем рядом.
— Планируем установить делиниаторы между второй и третьей полосами движения на перекрестке. Это будет по-прежнему исключать возможность проезда в прямом направлении в нарушение знака, а также обеспечит соблюдение водителями требования знака «Движение по полосам», который установлен на Океанском проспекте. Таким образом, поворот на улицу Фонтанную с Океанского проспекта будет возможен с двух крайних левых полос, — прокомментировал директор ЦОДД Павел Васильев.
Решение установить делиниаторы на спуске по Фонтанной было принято в 2024 году потому, что многие нерадивые водители систематически пытались «проскочить» перекрёсток напрямую, игнорируя требования знака, предписывающего движение только направо с улицы Фонтанной на Океанский проспект, и тем самым провоцировали ДТП.
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