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Posted 11 февраля, 23:16

Published 11 февраля, 23:16

Modified 11 февраля, 23:18

Updated 11 февраля, 23:18

В Приморском крае на фоне потепления пройдёт мокрый снег

Мокрый снег над всем Приморьем: осадки накроют край

11 февраля 2025, 23:16
Фото: vostokmedia.com.

В Приморском крае на фоне потепления пройдёт мокрый снег

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Погода
Сегодня небесная канцелярия, как и было обещано, закрыла небо над Приморским краем слоем низких серых облаков. Пасмурно, временами — мокрый снег.

По сообщениям Примгидромета, над краем царит циклон, пришедший из Китая. С собой он принёс снег — мокрый, небольшой, местами умеренный. Осадки пройдут практически по всему Приморью. Ветер западный и северо-западный сначала будет умеренным, а к вечеру на южном побережье сменится на сильный. При этом морозы отступят — столбики термометров по краю покажут днём около +2°C, в центральных районах — от силы минус 5 градусов по Цельсию.

Во Владивостоке с утра небо низкое, затянуто облаками. Пасмурно, временами слабый снег. На дорогах может быть очень скользко. Ветер в течение дня поменяет направление с южного на северо-западный, но при этом останется сильным. Температура воздуха -1…+1°C. Не холодно, да. Но слякотно и промозгло.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какое удивительное небесное явление довелось увидеть приморцам.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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