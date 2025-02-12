Мокрый снег над всем Приморьем: осадки накроют край

По сообщениям Примгидромета, над краем царит циклон, пришедший из Китая. С собой он принёс снег — мокрый, небольшой, местами умеренный. Осадки пройдут практически по всему Приморью. Ветер западный и северо-западный сначала будет умеренным, а к вечеру на южном побережье сменится на сильный. При этом морозы отступят — столбики термометров по краю покажут днём около +2°C, в центральных районах — от силы минус 5 градусов по Цельсию.