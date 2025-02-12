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Posted 12 февраля, 02:10

Published 12 февраля, 02:10

Modified 12 февраля, 02:16

Updated 12 февраля, 02:16

78 лет назад в Приморском крае упал Сихотэ-Алиньский метеорит

«Мы думали — война — вылетели окна, тряслась земля»: что случилось в Метеоритном

12 февраля 2025, 02:10
Фото: Изображение Midjourney.

78 лет назад в Приморском крае упал Сихотэ-Алиньский метеорит

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ЧП
Небесное тело упало рано утром в Приморском крае — и свидетелями этого небесного явления стали жители глубинки. 78 лет назад в наш край прилетел посланец из космоса — Сихотэ-Алиньский метеорит.

Рано утром 12 февраля 1947 года жители маленького посёлка в глухой тайге в Приморском крае — Бейцухе — проснулись от рёва и гула. Над их домами полыхало яркое жёлтое пламя, небо горело. В домах вылетели окна, тряслась земля. Очевидцы вспоминали: первая мысль — началась ядерная война, на нас сбросили бомбу, как на Хиросиму.

Но это было не человеческих рук дело. В 10 часов 38 минут над Бейцухе (в 1972 году посёлок получил название Метеоритный) взорвался, рассыпавшись на тысячи осколков, небесный посланец. Это был Сихотэ-Алиньский метеорит. Один из самых больших в мировой истории.

Удивительно, но одному из жителей Приморского края удалось не просто стать свидетелем пролёта метеорита, но и зарисовать этот страшный и прекрасный миг. Живущий в Дальнереченске (в то время — Иман) самодеятельный художник Пётр Медведев с утра пораньше 12 февраля 1947 года отправился на пленэр — хотел создать зимний пейзаж в окрестностях городка. И стал свидетелем пролёта метеорита. Разумеется, о зимнем пейзаже живописец тут же позабыл. Под впечатлением от увиденного он написал картину, которая стала основой марки, выпущенной в СССР 1957 году, к 10-летию события. Эту историю рассказывают посетителям в музее имени Арсеньева, где, кстати, хранится картина Петра Медведева, и в Приморской краевой детской библиотеке, где очень много материалов о Сихотэ-Алиньском метеорите и об удивительных небесных явлениях.

Картина Петра Медведева
Картина Петра Медведева. Фото: @arsenievmuseum

Отметим, что небесный посланец, упавший в Приморском крае, до сих пор вдохновляет творческих людей и является предметом изучения учёных. В 1947 году в Красноармейский район Приморья прибыла целая экспедиция академии наук СССР, которой активно помогали военные. Участники экспедиции собирали осколки метеорита, опрашивали очевидцев. Но по сию пору в тайге отчаянные романтики все ещё ищут — и иногда находят! — кусочки метеорита. Так повезло в 2019 году художнику Дмитрию Морозову. Найденные им осколки метеорита стали основой инсталляции, которая чуть позже вошла в номинацию в номинацию Science Art Project XI Премии в области современного искусства имени Сергея Курёхина.

После Сихотэ-Алиньского метеорита небесным посланцем, вызвавшим такой же интерес — мирового масштаба, — стал упавший в 2013 году Чебаркульский метеорит.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какое необычное природное явление наблюдали жители Приморья на днях и чем оно грозит.

Весна уже рядом: небо заставило обомлеть жителей Приморья — фото
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#Новости#Дальний Восток#Метеорит#Приморский край#ЧП#Происшествия
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