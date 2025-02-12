«Мы думали — война — вылетели окна, тряслась земля»: что случилось в Метеоритном

Posted 12 февраля, 02:10
Published 12 февраля, 02:10
Modified 12 февраля, 02:16
Updated 12 февраля, 02:16
Рано утром 12 февраля 1947 года жители маленького посёлка в глухой тайге в Приморском крае — Бейцухе — проснулись от рёва и гула. Над их домами полыхало яркое жёлтое пламя, небо горело. В домах вылетели окна, тряслась земля. Очевидцы вспоминали: первая мысль — началась ядерная война, на нас сбросили бомбу, как на Хиросиму.
Но это было не человеческих рук дело. В 10 часов 38 минут над Бейцухе (в 1972 году посёлок получил название Метеоритный) взорвался, рассыпавшись на тысячи осколков, небесный посланец. Это был Сихотэ-Алиньский метеорит. Один из самых больших в мировой истории.
Удивительно, но одному из жителей Приморского края удалось не просто стать свидетелем пролёта метеорита, но и зарисовать этот страшный и прекрасный миг. Живущий в Дальнереченске (в то время — Иман) самодеятельный художник Пётр Медведев с утра пораньше 12 февраля 1947 года отправился на пленэр — хотел создать зимний пейзаж в окрестностях городка. И стал свидетелем пролёта метеорита. Разумеется, о зимнем пейзаже живописец тут же позабыл. Под впечатлением от увиденного он написал картину, которая стала основой марки, выпущенной в СССР 1957 году, к 10-летию события. Эту историю рассказывают посетителям в музее имени Арсеньева, где, кстати, хранится картина Петра Медведева, и в Приморской краевой детской библиотеке, где очень много материалов о Сихотэ-Алиньском метеорите и об удивительных небесных явлениях.
Отметим, что небесный посланец, упавший в Приморском крае, до сих пор вдохновляет творческих людей и является предметом изучения учёных. В 1947 году в Красноармейский район Приморья прибыла целая экспедиция академии наук СССР, которой активно помогали военные. Участники экспедиции собирали осколки метеорита, опрашивали очевидцев. Но по сию пору в тайге отчаянные романтики все ещё ищут — и иногда находят! — кусочки метеорита. Так повезло в 2019 году художнику Дмитрию Морозову. Найденные им осколки метеорита стали основой инсталляции, которая чуть позже вошла в номинацию в номинацию Science Art Project XI Премии в области современного искусства имени Сергея Курёхина.
После Сихотэ-Алиньского метеорита небесным посланцем, вызвавшим такой же интерес — мирового масштаба, — стал упавший в 2013 году Чебаркульский метеорит.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какое необычное природное явление наблюдали жители Приморья на днях и чем оно грозит.