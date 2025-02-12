«Мы думали — война — вылетели окна, тряслась земля»: что случилось в Метеоритном

Удивительно, но одному из жителей Приморского края удалось не просто стать свидетелем пролёта метеорита, но и зарисовать этот страшный и прекрасный миг. Живущий в Дальнереченске (в то время — Иман) самодеятельный художник Пётр Медведев с утра пораньше 12 февраля 1947 года отправился на пленэр — хотел создать зимний пейзаж в окрестностях городка. И стал свидетелем пролёта метеорита. Разумеется, о зимнем пейзаже живописец тут же позабыл. Под впечатлением от увиденного он написал картину, которая стала основой марки, выпущенной в СССР 1957 году, к 10-летию события. Эту историю рассказывают посетителям в музее имени Арсеньева, где, кстати, хранится картина Петра Медведева, и в Приморской краевой детской библиотеке, где очень много материалов о Сихотэ-Алиньском метеорите и об удивительных небесных явлениях.