На границе двух стран: Амурская область готовится принять уникальное событие

«В основе эффективного экономического, политического сотрудничества между такими странами как Россия и Китай должны лежать взаимоотношения в гуманитарной сфере. Это в том числе отражает восточная философия. Если ты понимаешь человека, говоришь с ним на одном языке, то все получится и в экономике, и в политике, — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов. — Мы ощущаем на себе особую ответственность и стараемся выполнить все поставленные задачи в том числе и президентом российской федерации. По его поручению в Благовещенске создается центр компетенций российско-китайских отношений. Основной его задачей будет подготовка специалистов переводчиков, экономистов, логистов, юристов и так далее. Транспортный коридор, который проходит через Благовещенск очень перспективный и я уверен, что он будет развиваться с учетом всей геополитической обстановки»