На границе двух стран: Амурская область готовится принять уникальное событие

Posted 12 февраля, 05:49
Published 12 февраля, 05:49
Modified 12 февраля, 05:51
Updated 12 февраля, 05:51
Более двухсот участников соберет Международный Российско-китайский фестиваль зимних видов спорта. 22 и 23 февраля гости и жители Благовещенска соберутся на набережной, между двух флагов России и Китая. На границе установят хоккейную коробку и подготовят трассу для автомобильных гонок. Зрителей ждут показательные выступления пилотов команд «КАМАЗ — мастер» и «УРАЛ». В авторалли каждую из стран представят по 30 экипажей, по 10 в каждом классе автомобилей: джипы с двигателем до 3 литров — без использования шипов, автомобили с двигателем свыше 3 литров — также без шипов. Тюнинговый класс — неограниченная категория. Здесь допускается использование шипованной резины.
В это же время на берегу реки Зея состоятся заплывы в холодной воде. В них примут участие 40 пловцов — по 20 человек с каждой стороны. Спортсмены проплывут 25 метров вольным стилем, брассом и баттерфляем, и 50 метров — вольным стилем и брассом. Также спортсмены сразятся в эстафете.
История соревнований началась в 2017 году. Именно тогда состоялся первый хоккейный турнир «Содружество». Сегодня Международный Российско-китайский фестиваль зимних видов спорта стал ярким и уникальным событием и не является единственным для региона. Приамурье — один из лидеров российско-китайских взаимоотношений. Ежегодно в области проходит более 200 российско-китайских мероприятий.
«В основе эффективного экономического, политического сотрудничества между такими странами как Россия и Китай должны лежать взаимоотношения в гуманитарной сфере. Это в том числе отражает восточная философия. Если ты понимаешь человека, говоришь с ним на одном языке, то все получится и в экономике, и в политике, — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов. — Мы ощущаем на себе особую ответственность и стараемся выполнить все поставленные задачи в том числе и президентом российской федерации. По его поручению в Благовещенске создается центр компетенций российско-китайских отношений. Основной его задачей будет подготовка специалистов переводчиков, экономистов, логистов, юристов и так далее. Транспортный коридор, который проходит через Благовещенск очень перспективный и я уверен, что он будет развиваться с учетом всей геополитической обстановки»
Также в рамках проведения зимнего фестиваля спорта будет организована культурная программа. На льду создадут уже вторую международную открытку размером 50 на 35 метров. Эскиз разрабатывали совместно художники из Амурской области и провинции Хэйлунцзян.
С российской стороны к этой работе привлекли художника Алексея Сидорова. Он и его команда несколько раз занимали призовые места на международном фестивале снега и льда в Харбине. Трудиться над эскизом открытки для Международного Российско-китайского фестиваля зимних видов спорта Алексей Сидоров начал ещё летом.
«На рисунке старались изобразить то, что символизирует Россию и Китай. Это наши медведи. В прошлом году они играли в хоккей, а в этот раз они едут на автомобилях, — сказал Алексей Сидоров. — Нам понадобится около 10 дней для переноса эскиза на лед. Будем точно всё вымерять, где-то выпиливать, поддавливать, выдавливать. Это сложный процесс».
Для того, чтобы точнее перенести рисунок из маленького эскиза на лед будут использовать квадрокоптер. Как и прошлом году, мастера заранее подготовят открытку, а участники и гости фестиваля завершат ее.
«Ледовые открытки — это новый зимний бренд региона. Благодаря коллективу газеты „Амурская правда“ о таком необычном способе поздравить людей с новым годом узнала вся страна, и многие в других регионах стали создавать такие картины у себя на замерзших водоемах. В рамках зимнего фестиваля мы создали еще одну хорошую традицию — рисовать международную открытку, уверен такого нет больше нигде в мире», — сказал Василий Орлов.
Специальной гостьей Международного Российско-китайского фестиваля зимних видов спорта станет Олимпийская чемпиона по фигурному катанию Алина Загитова. Она выступит с показательным выступлением на пограничной реке. Помимо этого, чемпионка проведет мастер-класс для юных спортсменов Амурской области. Следить за новостями #ЗимФестАмур можно на сайте.