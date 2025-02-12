На льдине в море: рыбаки объявили бойкот спасателям на Дальнем Востоке — видео

Упрямые дальневосточники поразили всю Россию. Более сотни рыбаков оказались в Охотском море из-за 10-метровой трещины, которая образовалась от села Мальчик до устья реки Долинка в Сахалинской области. Однако покидать льдину любители морской охоты не планировали, сообщили в пресс-службе МЧС России.