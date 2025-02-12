На льдине в море: рыбаки объявили бойкот спасателям на Дальнем Востоке — видео

Posted 12 февраля, 06:29
Published 12 февраля, 06:29
Modified 12 февраля, 06:31
Updated 12 февраля, 06:31
Упрямые дальневосточники поразили всю Россию. Более сотни рыбаков оказались в Охотском море из-за 10-метровой трещины, которая образовалась от села Мальчик до устья реки Долинка в Сахалинской области. Однако покидать льдину любители морской охоты не планировали, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Мужчины наотрез отказывались возвращаться по домам без улова. Экстремалов не испугала опасная ситуация. Уговоры спасателей тоже оказались бессильны.
К слову, здравый ум взял верх через некоторое время. Сотрудникам МЧС удалось спасти 109 рыбаков. 44 человека покинули место инцидента на вертолете Ми-8, еще 65 транспортировали на плавсредстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало об экстремале, который пришел на смену бесстрашным рыбакам в Приморском крае.