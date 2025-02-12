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Posted 12 февраля, 06:29

Published 12 февраля, 06:29

Modified 12 февраля, 06:31

Updated 12 февраля, 06:31

Экстремальная рыбалка ради горстки улова развернулась в Сахалинской области

На льдине в море: рыбаки объявили бойкот спасателям на Дальнем Востоке — видео

12 февраля 2025, 06:29
Фото: 1MI.

Экстремальная рыбалка ради горстки улова развернулась в Сахалинской области

Дальневосточники дрейфовали по морским волнам вопреки здравому смыслу. Любители морской охоты усердно шли к цели, несмотря на смертельную опасность и уговоры спасателей.

Упрямые дальневосточники поразили всю Россию. Более сотни рыбаков оказались в Охотском море из-за 10-метровой трещины, которая образовалась от села Мальчик до устья реки Долинка в Сахалинской области. Однако покидать льдину любители морской охоты не планировали, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Видео: mchs_official.

Мужчины наотрез отказывались возвращаться по домам без улова. Экстремалов не испугала опасная ситуация. Уговоры спасателей тоже оказались бессильны.

К слову, здравый ум взял верх через некоторое время. Сотрудникам МЧС удалось спасти 109 рыбаков. 44 человека покинули место инцидента на вертолете Ми-8, еще 65 транспортировали на плавсредстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало об экстремале, который пришел на смену бесстрашным рыбакам в Приморском крае.

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