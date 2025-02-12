На мост не пробраться: жуткая пробка образовалась к центру Владивостока — видео

Posted 12 февраля, 03:01
Published 12 февраля, 03:01
Modified 12 февраля, 03:03
Updated 12 февраля, 03:03
В новых медиа сообщили, что путь к Золотому мосту с Калинина стал непростым квестом для автомобилистов. Две легковушки спровоцировали серьезный затор на дороге, учудив аварию прямо на съезде к мостовому сооружению.
При каких обстоятельствах водители не поделили дорогу? — Неизвестно. О пострадавших тоже пока не сообщается. Но на месте инцидента уже работают аварийные комиссары.
Ранее «Восток-Медиа» писало о похожем столкновении, которое попало на камеру в центре дальневосточной столицы. Невнимательные автомобилисты стали причиной осложненного движения в районе Семеновской.