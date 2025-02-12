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Posted 12 февраля, 03:01

Published 12 февраля, 03:01

Modified 12 февраля, 03:03

Updated 12 февраля, 03:03

Путь к Золотому мосту заблокирован из-за ДТП во Владивостоке

На мост не пробраться: жуткая пробка образовалась к центру Владивостока — видео

12 февраля 2025, 03:01
Фото: vostokmedia.com.

Путь к Золотому мосту заблокирован из-за ДТП во Владивостоке

Сюжет
Дорога
Два автомобиля стали причиной солидной пробки в сторону Владивостока на Чуркине. Чем догонялки двух водителей обернулись для других участников движения? — Узнаете в материале.

В новых медиа сообщили, что путь к Золотому мосту с Калинина стал непростым квестом для автомобилистов. Две легковушки спровоцировали серьезный затор на дороге, учудив аварию прямо на съезде к мостовому сооружению.

При каких обстоятельствах водители не поделили дорогу? — Неизвестно. О пострадавших тоже пока не сообщается. Но на месте инцидента уже работают аварийные комиссары.

Видео: dpskontrol_125rus.

Ранее «Восток-Медиа» писало о похожем столкновении, которое попало на камеру в центре дальневосточной столицы. Невнимательные автомобилисты стали причиной осложненного движения в районе Семеновской.

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#Новости#Видео#Дорога#Владивосток#Автомобилисты#Золотой мост#Приморский край#Авария#Происшествия#Дальневосточная столица
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