Название новинки мороженого «УРСА» определят профессионалы

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо придумать необычное, креативное и смелое название, которое отразит не только черты характера амурского тигра, но и подчеркнет уникальный вкус владивостокского мороженого. Отдельная номинация конкурса предусмотрена для тех, кто пришлет небольшие коллажи презентации графического оформления упаковки нового мороженого. К участию в конкурсе на лучшее название мороженого приглашаются все желающие. Прием заявок будет проходить с 7 по 27 февраля 2025 года. Из десяти отобранных названий лучшее определят онлайн-голосованием. Главные призы — современные планшеты.