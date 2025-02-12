Название новинки мороженого «УРСА» определят профессионалы

Posted 12 февраля, 09:07
Published 12 февраля, 09:07
Modified 12 февраля, 09:09
Updated 12 февраля, 09:09
«Тигриное мороженое» появится в рамках заключенного соглашения о партнерстве Фабрики мороженого «УРСА» и АНО Центр «Амурский тигр». С каждой проданной порции «УРСА» будет делать отчисления в фонд защиты Амурского тигра. Поскольку Амурский тигр является всеобщим достоянием жителей Дальнего Востока, Фабрика мороженого решила, что название для нового мороженого могут придумать сами жители, потребители мороженого «УРСА». А выбирать лучшие варианты будут члены экспертной комиссии.
В состав экспертной комиссии конкурса на разработку названий новых вкусов мороженого войдут: исполнительный директор Фабрики мороженого «УРСА» Т. А. Самойленко, генеральный директор АНО Центр «Амурский тигр» С. В. Арамилев, генеральный директор «Вести-Приморье» Е. В. Оленев, начальник управления по работе со СМИ администрации Владивостока В. В. Козлова, журналист и писатель А. А. Сырцов, главный редактор ИА ВостокМедиа А. А. Голубь, главный редактор ИА Primamedia С. А. Петрачков.
Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо придумать необычное, креативное и смелое название, которое отразит не только черты характера амурского тигра, но и подчеркнет уникальный вкус владивостокского мороженого. Отдельная номинация конкурса предусмотрена для тех, кто пришлет небольшие коллажи презентации графического оформления упаковки нового мороженого. К участию в конкурсе на лучшее название мороженого приглашаются все желающие. Прием заявок будет проходить с 7 по 27 февраля 2025 года. Из десяти отобранных названий лучшее определят онлайн-голосованием. Главные призы — современные планшеты.