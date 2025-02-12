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Posted 11 февраля, 23:43

Published 11 февраля, 23:43

Modified 11 февраля, 23:45

Updated 11 февраля, 23:45

Зверское убийство 13-летней девочки раскрыли в Приморском крае

Не теряли надежду почти 20 лет: страшное убийство ребенка раскрыто в Приморье — видео

11 февраля 2025, 23:43
Фото: sledcom25.

Зверское убийство 13-летней девочки раскрыли в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Страшное преступление оставалось нераскрытым долгие годы в Приморском крае. Но усердие силовиков дало свои плоды спустя 19 лет.

В Приморье завершено расследование убийства 19-летней давности, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Сотрудниками СКР установлено, что в 2005 году житель поселка Соловей Ключ убил 13-летнюю девочку. Мужчина поссорился с ребенком, подрабатывающим на ферме, за отказ убираться в курятнике. Затем подозреваемый ударил подростка по голове лопатой.

Малышка скрылась в лесу, где умерла от полученной травмы. Фигурант нашел погибшую и закопал ее в лесном массиве.

Несмотря на то, что убийство произошло почти 20 лет назад, специалисты не теряли надежды найти убийцу.

«Проведен комплекс следственных действий, в ходе которых была установлена женщина, которая пояснила, что в разговоре с другом фигуранта слышала о произошедшем. Это была отправная точка на пути к установлению лица, причастного к убийству», — подчеркнули в пресс-службе Следкома.

Сотрудники СКР и полиции собрали доказательную базу. Теперь уголовное дело по факту преступления направлено в прокуратуру.

Видео: sledcom25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что изначально в убийстве девочки обвинили ее отчима. Однако непричастность к преступлению вовремя доказали.

Душевнобольной отчим невиновен: раскрыто чудовищное убийство девочки в Приморье
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