Не теряли надежду почти 20 лет: страшное убийство ребенка раскрыто в Приморье — видео

Сотрудниками СКР установлено, что в 2005 году житель поселка Соловей Ключ убил 13-летнюю девочку. Мужчина поссорился с ребенком, подрабатывающим на ферме, за отказ убираться в курятнике. Затем подозреваемый ударил подростка по голове лопатой.