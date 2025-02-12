Не теряли надежду почти 20 лет: страшное убийство ребенка раскрыто в Приморье — видео

Posted 11 февраля, 23:43
Published 11 февраля, 23:43
Modified 11 февраля, 23:45
Updated 11 февраля, 23:45
В Приморье завершено расследование убийства 19-летней давности, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Сотрудниками СКР установлено, что в 2005 году житель поселка Соловей Ключ убил 13-летнюю девочку. Мужчина поссорился с ребенком, подрабатывающим на ферме, за отказ убираться в курятнике. Затем подозреваемый ударил подростка по голове лопатой.
Малышка скрылась в лесу, где умерла от полученной травмы. Фигурант нашел погибшую и закопал ее в лесном массиве.
Несмотря на то, что убийство произошло почти 20 лет назад, специалисты не теряли надежды найти убийцу.
«Проведен комплекс следственных действий, в ходе которых была установлена женщина, которая пояснила, что в разговоре с другом фигуранта слышала о произошедшем. Это была отправная точка на пути к установлению лица, причастного к убийству», — подчеркнули в пресс-службе Следкома.
Сотрудники СКР и полиции собрали доказательную базу. Теперь уголовное дело по факту преступления направлено в прокуратуру.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что изначально в убийстве девочки обвинили ее отчима. Однако непричастность к преступлению вовремя доказали.