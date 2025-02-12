О, пробка собирается: ДТП перегородило движение на проспекте 100-летия Владивостока

Во Владивостоке на важной улице случилось ДТП

Сюжет ДТП

Вечерние ДТП — залог головной боли не только для водителей попавших в аварию машин, но и для всех участников движения. В краевом центре вечером и так пробки, а тут еще если посреди проспекта 100-летия Владивостока двое столкнулись, — мало не покажется.

Как сообщают очевидцы, совсем недавно на проспекте 100-летия Владивостока, в самом центре дороги, столкнулись два автомобиля. Фото: vostokmedia.com Движение по направлению в центр города — которое здесь и так всегда довольно затруднённое — теперь может стать ну очень медленным. Всё зависит от того, как скоро сумеют договориться (или дождаться ГАИ) участники аварии. А пока, автомобилисты, имейте в виду! Ранее «Восток-Медиа» сообщало о ДТП в Приморском крае. «Что будет после снегопада?»: автомобиль слетел с ледяной обочины в Приморье — видео Узнать подробнее