О, пробка собирается: ДТП перегородило движение на проспекте 100-летия Владивостока

Posted 12 февраля, 07:33
Published 12 февраля, 07:33
Modified 12 февраля, 07:35
Updated 12 февраля, 07:35
Как сообщают очевидцы, совсем недавно на проспекте 100-летия Владивостока, в самом центре дороги, столкнулись два автомобиля.
Движение по направлению в центр города — которое здесь и так всегда довольно затруднённое — теперь может стать ну очень медленным.
Всё зависит от того, как скоро сумеют договориться (или дождаться ГАИ) участники аварии. А пока, автомобилисты, имейте в виду!
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о ДТП в Приморском крае.