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Posted 12 февраля, 07:33

Published 12 февраля, 07:33

Modified 12 февраля, 07:35

Updated 12 февраля, 07:35

Во Владивостоке на важной улице случилось ДТП

О, пробка собирается: ДТП перегородило движение на проспекте 100-летия Владивостока

12 февраля 2025, 07:33
Фото: vostokmedia.com.

Во Владивостоке на важной улице случилось ДТП

Сюжет
ДТП
Вечерние ДТП — залог головной боли не только для водителей попавших в аварию машин, но и для всех участников движения. В краевом центре вечером и так пробки, а тут еще если посреди проспекта 100-летия Владивостока двое столкнулись, — мало не покажется.

Как сообщают очевидцы, совсем недавно на проспекте 100-летия Владивостока, в самом центре дороги, столкнулись два автомобиля.

Фото: vostokmedia.com

Движение по направлению в центр города — которое здесь и так всегда довольно затруднённое — теперь может стать ну очень медленным.

Всё зависит от того, как скоро сумеют договориться (или дождаться ГАИ) участники аварии. А пока, автомобилисты, имейте в виду!

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#Новости#Владивосток#Приморский край#ДТП#Происшествия
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