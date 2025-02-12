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Posted 12 февраля, 00:40

Published 12 февраля, 00:40

Modified 12 февраля, 00:42

Updated 12 февраля, 00:42

Наркопритон накрыли в Приморском крае

Опасения подтвердились: «рассадник смерти» сдали с потрохами в Приморье

12 февраля 2025, 00:40
Фото: 1MI.

Наркопритон накрыли в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Клоповник для зависимых обнаружили благодаря бдительности неравнодушных жителей Приморского края. К слову, арендодатель жилья брал плату в «запрещенном» эквиваленте.

Силовики получили информацию о том, что в регионе действует наркопритон, сообщили в пресс-службе Артемовского ОМВД России.

Проверка квартиры показала, что опасения были не напрасны. В жилище приморца обнаружили предметы, используемые для употребления запрещенных веществ.

«Криминалистическая экспертиза подтвердила, что остатками вещества на изъятых трубках и колбах является наркотическое средство синтетического происхождения», — подчеркнули в пресс-службе полиции.

На мужчину возбудили уголовное дело за организацию притона. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Материалы расследования направлены в суд.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в дальневосточной столице примерный семьянин превратился в наркомана.

«Из семьянина в наркомана» — владельца наркопритона арестовали во Владивостоке
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#Новости#Общество#Дальний Восток#Уголовное дело#Наркотики#Приморский край#Приморье#Лишение свободы
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