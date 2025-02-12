Опасения подтвердились: «рассадник смерти» сдали с потрохами в Приморье

Posted 12 февраля, 00:40
Published 12 февраля, 00:40
Modified 12 февраля, 00:42
Updated 12 февраля, 00:42
Силовики получили информацию о том, что в регионе действует наркопритон, сообщили в пресс-службе Артемовского ОМВД России.
Проверка квартиры показала, что опасения были не напрасны. В жилище приморца обнаружили предметы, используемые для употребления запрещенных веществ.
«Криминалистическая экспертиза подтвердила, что остатками вещества на изъятых трубках и колбах является наркотическое средство синтетического происхождения», — подчеркнули в пресс-службе полиции.
На мужчину возбудили уголовное дело за организацию притона. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Материалы расследования направлены в суд.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в дальневосточной столице примерный семьянин превратился в наркомана.