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Posted 12 февраля, 01:26

Published 12 февраля, 01:26

Modified 12 февраля, 01:28

Updated 12 февраля, 01:28

Женщине ампутировали голову топором в Приморском крае

Отрубил голову топором: житель Приморья жестоко расправился с подругой

12 февраля 2025, 01:26
Фото: 1MI.

Женщине ампутировали голову топором в Приморском крае

Сюжет
Суд
Чудовищное убийство произошло в Большом Камне. Приморец обезглавил свою сожительницу в ходе конфликта.

Сельчанин поссорился со своей сожительницей и ударил ее топором в шею, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Жуткий инцидент случился в Петровке, где мужчина буквально ампутировал голову приятельницы, которая умерла на месте.

«С учетом позиции прокурора, суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца», — отметили в надзорном ведомстве.

Расследование уголовного дела по факту убийства контролируется межрайонной прокуратурой.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ревнивый приморец зверски погубил девушку и улегся спать в ее же квартире в Приморском крае.

«Свидетель из ада»: ревнивец убил девушку и лег спать в ее же доме в Приморском крае
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