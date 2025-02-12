Отрубил голову топором: житель Приморья жестоко расправился с подругой

Posted 12 февраля, 01:26
Published 12 февраля, 01:26
Modified 12 февраля, 01:28
Updated 12 февраля, 01:28
Сельчанин поссорился со своей сожительницей и ударил ее топором в шею, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Жуткий инцидент случился в Петровке, где мужчина буквально ампутировал голову приятельницы, которая умерла на месте.
«С учетом позиции прокурора, суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца», — отметили в надзорном ведомстве.
Расследование уголовного дела по факту убийства контролируется межрайонной прокуратурой.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ревнивый приморец зверски погубил девушку и улегся спать в ее же квартире в Приморском крае.