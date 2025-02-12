Пальба по администрации в Приморье: скандальное дело получило продолжение

Инцидент произошел в ноябре 2024 года на улице Ленинской в Партизанске. Мужчина, грубо нарушив общественный порядок, произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета. Сначала он стрелял в воздух, а затем направил оружие в сторону здания администрации Партизанского городского округа, повредив остекление окна на третьем этаже.