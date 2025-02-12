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Posted 12 февраля, 08:02

Published 12 февраля, 08:02

Modified 12 февраля, 08:04

Updated 12 февраля, 08:04

Пальба по администрации в Приморье: скандальное дело получило продолжение

Пальба по администрации в Приморье: скандальное дело получило продолжение

12 февраля 2025, 08:02
Фото: 1MI.
Сюжет
Уголовное дело
Нашумевшая история о стрельбе по зданию администрации в Партизанске получила продолжение. Прокуратура Приморского края направила уголовное дело в суд, обвиняемым по которому проходит местный житель, устроивший пальбу из пневматического пистолета.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года на улице Ленинской в Партизанске. Мужчина, грубо нарушив общественный порядок, произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета. Сначала он стрелял в воздух, а затем направил оружие в сторону здания администрации Партизанского городского округа, повредив остекление окна на третьем этаже.

Злоумышленника оперативно задержали сотрудники уголовного розыска. Тот был в состоянии алкогольного опьянения. Суд заключил стрелка под стражу на два месяца.

Согласно законодательству, хулиганство с применением оружия квалифицируется по части 2 статьи 213 УК РФ и предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

Мужчина устроил пальбу по администрации в Приморье
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#Новости#Дальний Восток#Уголовное дело#Администрация#Партизанск#Хулиганство#Задержание#Алкогольное опьянение#Приморский край#УК РФ#Приморье#Происшествия
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