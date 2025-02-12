Пальба по администрации в Приморье: скандальное дело получило продолжение

Posted 12 февраля, 08:02
Published 12 февраля, 08:02
Modified 12 февраля, 08:04
Updated 12 февраля, 08:04
Инцидент произошел в ноябре 2024 года на улице Ленинской в Партизанске. Мужчина, грубо нарушив общественный порядок, произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета. Сначала он стрелял в воздух, а затем направил оружие в сторону здания администрации Партизанского городского округа, повредив остекление окна на третьем этаже.
Злоумышленника оперативно задержали сотрудники уголовного розыска. Тот был в состоянии алкогольного опьянения. Суд заключил стрелка под стражу на два месяца.
Согласно законодательству, хулиганство с применением оружия квалифицируется по части 2 статьи 213 УК РФ и предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.