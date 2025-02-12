Понты или угрозы? Житель Приморья попытался впечатлить молодого парня своим стволом

По данным следствия, мужчина неожиданно достал предмет, напоминающий пистолет, и начал им размахивать перед сотрудниками магазина. При этом он не стеснялся в выражениях, используя нецензурную брань. После этого «шоу» нарушитель спокойно расплатился за спиртное и покинул магазин.