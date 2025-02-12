Понты или угрозы? Житель Приморья попытался впечатлить молодого парня своим стволом

Posted 12 февраля, 07:44
Published 12 февраля, 07:44
Modified 12 февраля, 07:50
Updated 12 февраля, 07:50
8 февраля в полицию поступило сообщение от директора магазина о том, что неизвестный мужчина оскорбил продавцов и размахивал предметом, похожим на пистолет. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что инцидент произошел в магазине на улице Ленина.
По данным следствия, мужчина неожиданно достал предмет, напоминающий пистолет, и начал им размахивать перед сотрудниками магазина. При этом он не стеснялся в выражениях, используя нецензурную брань. После этого «шоу» нарушитель спокойно расплатился за спиртное и покинул магазин.
Полиция быстро установила личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Дальнереченска. На допросе мужчина заявил, что всего лишь хотел продемонстрировать пневматический пистолет молодому продавцу.
Однако правоохранительные органы не оценили его «творческий подход». Следователем МО МВД России «Дальнереченский» возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Теперь любителю произвести впечатление грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом.