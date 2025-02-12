Повышенная готовность: дорожные службы Владивостока снег не пугает

Posted 12 февраля, 04:52
Published 12 февраля, 04:52
Modified 12 февраля, 04:54
Updated 12 февраля, 04:54
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: сейчас спецтехника дежурит на таких важных участках, как трасса Седанка-Патрокл, улица Маковского и Русский остров.
Всего же на улицы краевого центра в преддверии осадков вышло 109 единиц спецтехники. Мониторинг обстановки в городе ведется круглосуточно.
— На дорогах возможны гололедица и снежный накат, — отметили в пресс-службе мэрии, попросив автомобилистов и пешеходов быть внимательными и осторожными.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чего ждать от погоды приморцам.