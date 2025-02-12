vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 04:52

Published 12 февраля, 04:52

Modified 12 февраля, 04:54

Updated 12 февраля, 04:54

В режим повышенной готовности перешли дорожные службы Владивостока из-за снега

Повышенная готовность: дорожные службы Владивостока снег не пугает

12 февраля 2025, 04:52
Фото: vostokmedia.com.

В режим повышенной готовности перешли дорожные службы Владивостока из-за снега

Сюжет
Погода
Во Владивостоке, как и предсказывали синоптики, начался снегопад. Специалисты предприятия «Содержание городских территорий» уже приведены в состояние повышенной готовности.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: сейчас спецтехника дежурит на таких важных участках, как трасса Седанка-Патрокл, улица Маковского и Русский остров.

Всего же на улицы краевого центра в преддверии осадков вышло 109 единиц спецтехники. Мониторинг обстановки в городе ведется круглосуточно.

— На дорогах возможны гололедица и снежный накат, — отметили в пресс-службе мэрии, попросив автомобилистов и пешеходов быть внимательными и осторожными.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чего ждать от погоды приморцам.

Двойной удар бушующей стихии: снегопад и жуткие морозы обрушатся на Приморье
Узнать подробнее
#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Снегопады
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика