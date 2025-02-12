Повышенная готовность: дорожные службы Владивостока снег не пугает

В режим повышенной готовности перешли дорожные службы Владивостока из-за снега

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Во Владивостоке, как и предсказывали синоптики, начался снегопад. Специалисты предприятия «Содержание городских территорий» уже приведены в состояние повышенной готовности.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: сейчас спецтехника дежурит на таких важных участках, как трасса Седанка-Патрокл, улица Маковского и Русский остров. Всего же на улицы краевого центра в преддверии осадков вышло 109 единиц спецтехники. Мониторинг обстановки в городе ведется круглосуточно. — На дорогах возможны гололедица и снежный накат, — отметили в пресс-службе мэрии, попросив автомобилистов и пешеходов быть внимательными и осторожными. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чего ждать от погоды приморцам. Двойной удар бушующей стихии: снегопад и жуткие морозы обрушатся на Приморье Узнать подробнее