Прокуратура проводит проверку на месте пожара с автобусом во Владивостоке

Posted 12 февраля, 10:09
Published 12 февраля, 10:09
Modified 12 февраля, 11:30
Updated 12 февраля, 11:30
Прокуратура Ленинского района Владивостока организовала проверку по факту возгорания автобуса маршрута № 49. Инцидент произошел вечером 12 февраля. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Прокуратура оценит соблюдение законодательства при техосмотре транспорта, используемого для перевозки пассажиров, и его выпуске на линию. Для координации действий на место выехал прокурор района Роман Язвенко.