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Posted 12 февраля, 10:09

Published 12 февраля, 10:09

Modified 12 февраля, 11:30

Updated 12 февраля, 11:30

Прокуратура проводит проверку на месте пожара с автобусом во Владивостоке

Прокуратура проводит проверку на месте пожара с автобусом во Владивостоке

12 февраля 2025, 10:09
Фото: 1MI.
Сюжет
Происшествие
Пассажирский автобус охватило пламя во Владивостоке. На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры Приморья.

Прокуратура Ленинского района Владивостока организовала проверку по факту возгорания автобуса маршрута № 49. Инцидент произошел вечером 12 февраля. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Видео: prosecutor_pk.

Прокуратура оценит соблюдение законодательства при техосмотре транспорта, используемого для перевозки пассажиров, и его выпуске на линию. Для координации действий на место выехал прокурор района Роман Язвенко.

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