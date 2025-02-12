Шансы у малыша есть: как чувствует себя тигрёнок, пойманный в Ольге, и что его ждёт

— Истощение — это потеря организмом жировых запасов, — говорит Сергей Арамилев, директор АНО «Центр „Амурский тигр“. — Критичной ситуация становится тогда, когда есть большая потеря жировых запасов у сердца и внутреннего жира брюшной полости — в так называемой брыжейке. Бывают случаи, когда животное передвигается и внешне не так уж плохо выглядит, но жировых запасов внутренних не осталось — и тут надежды на положительный исход нет. И никакие препараты калия не помогают, умирает животное, и всё. Поэтому, когда к специалистам попадает истощённый тигрёнок, остаётся только надеяться, что степень истощения не критичная, что помощь пришла вовремя.