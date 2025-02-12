Шансы у малыша есть: как чувствует себя тигрёнок, пойманный в Ольге, и что его ждёт

Posted 12 февраля, 06:26
Published 12 февраля, 06:26
Modified 12 февраля, 06:28
Updated 12 февраля, 06:28
Напомним, тигрёнок пяти месяцев от роду вышел в поселок Ольга — один, без мамы, истощённый и слабый. Его довольно быстро отловили специалисты охотнадзора и направили на обследование в центр реабилитации в селе Алексеевка. Собственно, там ветеринары и поставили диагноз полосатой самочке: истощение.
— Истощение — это потеря организмом жировых запасов, — говорит Сергей Арамилев, директор АНО «Центр „Амурский тигр“. — Критичной ситуация становится тогда, когда есть большая потеря жировых запасов у сердца и внутреннего жира брюшной полости — в так называемой брыжейке. Бывают случаи, когда животное передвигается и внешне не так уж плохо выглядит, но жировых запасов внутренних не осталось — и тут надежды на положительный исход нет. И никакие препараты калия не помогают, умирает животное, и всё. Поэтому, когда к специалистам попадает истощённый тигрёнок, остаётся только надеяться, что степень истощения не критичная, что помощь пришла вовремя.
Сергей Арамилев подчеркнул: тот факт, что тигрята, оставшиеся по каким-то причинам без матери и еще не умеющие охотиться, не реагируют на внешние раздражители, «смотрят безразличным взглядом» (так это описывают люди), говорит не о том, что животное чем-то тяжело больно, а как раз о том, что налицо дефицит пищи, истощение, голод.
— Истощённого тигрёнка можно, как говорится, взять чуть ли не голыми руками, — рассказал директор центра «Амурский тигр». — Как и в случае с малышкой из Ольги: отловили просто обычной сеткой, поместили на заднее сидение автомобиля, и она не сильно сопротивлялась, хотя пыталась до конца — рычала как минимум. И вот в таком виде доставили тигрёнка в центр реабилитации.
Комментируя видео, появившееся в telegram-канале центра «Амурский тигр» вечером 11 февраля, на котором тигрёнок рычит, бросается на ветку, которой передвигают миски в его вольере, Сергей Арамилев отметил: ну так это же хорошо, это очень хорошо: что рычит, что бьёт лапой, бросается. Самое плохое — унылое безразличие.
— А здесь другое дело. Мы видим, что тигренок активно реагирует на внешние раздражения, атакует, защищает свою жизнь, все реакции дикого зверя налицо. Это признаки того, что критическая степень истощения, к счастью, не наступила. Он принимает пищу — и самое важное: она переваривается, выходит естественным путем, значит, пищеварительный тракт работает, — улыбается Сергей Арамилев. — Можно надеяться, что у тигрёнка есть шансы на выздоровление. К счастью, у него нет никаких переломов, травм. И если не будет никаких форс-мажорных обстоятельств, то тигрёнок может быть доведен до двух лет, специально подготовлен и возвращен обратно в дикую природу.
Однако при этом директор центра «Амурский тигр» подчеркнул, что впереди — до потенциального выпуска в дикую природу — еще очень много времени. Содержание тигрят — сложный процесс, и чтобы все было хорошо, специалисты центра в Алексеевке приложат все усилия.
— Но мы все же не будем забегать так уж далеко вперед, скрестим пальцы и пожелаем тигрёнку из Ольги удачи, здоровья и всего хорошего, — отметил он. — Пусть растет и возвращается домой, когда вырастет.
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