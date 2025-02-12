Снес голову с плеч: ссора закончилась убийством в Приморском крае

В селе Петровка Приморского края произошла трагедия: 9 февраля 2025 года 53-летний мужчина во время конфликта ударил сожительницу топором по шее. От полученной травмы женщина скончалась на месте. «От удара голова потерпевшей оказалась ампутирована».