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Posted 12 февраля, 08:36

Published 12 февраля, 08:36

Modified 12 февраля, 08:38

Updated 12 февраля, 08:38

Житель Приморья обезглавил сожительницу топором в ходе ссоры

Снес голову с плеч: ссора закончилась убийством в Приморском крае

12 февраля 2025, 08:36
Фото: 1MI.

Житель Приморья обезглавил сожительницу топором в ходе ссоры

Сюжет
Прокуратура
Житель Приморья зверски расправился с сожительницей во время ссоры. О жутком преступлении сообщили в прокуратуре.

В селе Петровка Приморского края произошла трагедия: 9 февраля 2025 года 53-летний мужчина во время конфликта ударил сожительницу топором по шее. От полученной травмы женщина скончалась на месте. «От удара голова потерпевшей оказалась ампутирована».

Большекаменская межрайонная прокуратура поддержала ходатайство следователя об аресте обвиняемого на два месяца. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

По данным следствия, причиной жестокой расправы стала ссора. Подробности конфликта не разглашаются.

Ранее «Восток-Медиа» писало об убийце, который лег спать в доме своей жертвы.

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