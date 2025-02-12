Снес голову с плеч: ссора закончилась убийством в Приморском крае

Posted 12 февраля, 08:36
Published 12 февраля, 08:36
Modified 12 февраля, 08:38
Updated 12 февраля, 08:38
В селе Петровка Приморского края произошла трагедия: 9 февраля 2025 года 53-летний мужчина во время конфликта ударил сожительницу топором по шее. От полученной травмы женщина скончалась на месте. «От удара голова потерпевшей оказалась ампутирована».
Большекаменская межрайонная прокуратура поддержала ходатайство следователя об аресте обвиняемого на два месяца. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ход расследования находится на контроле прокуратуры.
По данным следствия, причиной жестокой расправы стала ссора. Подробности конфликта не разглашаются.
Ранее «Восток-Медиа» писало об убийце, который лег спать в доме своей жертвы.