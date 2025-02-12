Снежный «ад» приближается к Приморью? Жуткая непогода настигла Дальний Восток — видео

Posted 12 февраля, 03:14
Published 12 февраля, 03:14
Modified 12 февраля, 03:16
Updated 12 февраля, 03:16
Циклон уже начинает властвовать в Приморье. Судя по всему, регион могут ждать непростые испытания. К слову, в Хабаровском крае осадки не прошли бесследно, сообщают местные жители.
Недалеко от села Роскошь легковой автомобиль буквально «разложился» на трассе. Снежный накат и лед дают о себе знать.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мокрый снег обрушится почти на все районы Приморского края. Водителям стоит удвоить бдительность на дорогах.