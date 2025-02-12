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Posted 12 февраля, 03:14

Published 12 февраля, 03:14

Modified 12 февраля, 03:16

Updated 12 февраля, 03:16

Чудовищная авария случилась на трассе в период непогоды в ДФО

Снежный «ад» приближается к Приморью? Жуткая непогода настигла Дальний Восток — видео

12 февраля 2025, 03:14
Фото: 1MI.

Чудовищная авария случилась на трассе в период непогоды в ДФО

Сюжет
Дороги
Атмосферные фронты спровоцировали серьезные погодные изменения. Дальневосточникам теперь непросто передвигаться по дорогам. Жителям Приморья не стоит забывать о безопасности. Взгляните, что творится в соседнем регионе.

Циклон уже начинает властвовать в Приморье. Судя по всему, регион могут ждать непростые испытания. К слову, в Хабаровском крае осадки не прошли бесследно, сообщают местные жители.

Недалеко от села Роскошь легковой автомобиль буквально «разложился» на трассе. Снежный накат и лед дают о себе знать.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мокрый снег обрушится почти на все районы Приморского края. Водителям стоит удвоить бдительность на дорогах.

Мокрый снег над всем Приморьем: осадки накроют край
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