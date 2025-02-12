Спасатели на месте: мощный пожар тушат во Владивостоке

Posted 12 февраля, 09:38
Published 12 февраля, 09:38
Modified 12 февраля, 09:40
Updated 12 февраля, 09:40
В среду, 12 февраля, на площади Луговой во Владивостоке произошло возгорание пассажирского автобуса. Очевидцы сообщают, что пламя охватило переднюю часть транспортного средства. Пожарные расчёты оперативно прибыли к месту происшествия и ведут работы по ликвидации пожара.
По предварительным данным, пострадавших нет. Однако сильное задымление затрудняет обзор ситуации. Пожарные службы работают над локализацией огня и предотвращением его распространения.
Подробности инцидента уточняются.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре на Луговой во Владивостоке.