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Posted 12 февраля, 09:38

Published 12 февраля, 09:38

Modified 12 февраля, 09:40

Updated 12 февраля, 09:40

Спасатели на месте: мощный пожар тушат во Владивостоке

Спасатели на месте: мощный пожар тушат во Владивостоке

12 февраля 2025, 09:38
Фото: 1MI.
Сюжет
Автобус
Пожарные начали тушить горящий автобус на Луговой во Владивостоке. Обстоятельства выясняют.

В среду, 12 февраля, на площади Луговой во Владивостоке произошло возгорание пассажирского автобуса. Очевидцы сообщают, что пламя охватило переднюю часть транспортного средства. Пожарные расчёты оперативно прибыли к месту происшествия и ведут работы по ликвидации пожара.

Видео: vdk_tiger_vladivostok25.

По предварительным данным, пострадавших нет. Однако сильное задымление затрудняет обзор ситуации. Пожарные службы работают над локализацией огня и предотвращением его распространения.

Подробности инцидента уточняются.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре на Луговой во Владивостоке.

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