Спасатели на месте: мощный пожар тушат во Владивостоке

В среду, 12 февраля, на площади Луговой во Владивостоке произошло возгорание пассажирского автобуса. Очевидцы сообщают, что пламя охватило переднюю часть транспортного средства. Пожарные расчёты оперативно прибыли к месту происшествия и ведут работы по ликвидации пожара.