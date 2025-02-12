Температурный кульбит от снегопада до +6°С: погода «сходит с ума» в Приморье?

В ночь на воскресенье снег обрушится на разные районы региона. Однако днем циклон устремится в сторону Хоккайдо и синоптическая обстановка наладится. Затем в крае станет холодно, — термометры покажут на 1 — 5 градусов меньше, чем в субботу.