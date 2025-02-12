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Posted 12 февраля, 03:35

Published 12 февраля, 03:35

Modified 12 февраля, 03:37

Updated 12 февраля, 03:37

Морозы сменятся аномальным теплом перед снегопадом в Приморском крае

Температурный кульбит от снегопада до +6°С: погода «сходит с ума» в Приморье?

12 февраля 2025, 03:35
Фото: 1MI.

Морозы сменятся аномальным теплом перед снегопадом в Приморском крае

Сюжет
Погода
И жара, и метель, и жуткие морозы — все ощутит население Приморского края в ближайший уик-энд.

Погода будет разной в регионе в ближайшие выходные, сообщает «Примгидромет».

Субботняя ночь выдастся малооблачной, столбики термометров упадут до -19 °С. Днем под гнетом китайского циклона потеплеет до +6 °С, но осадков не прогнозируется.

В ночь на воскресенье снег обрушится на разные районы региона. Однако днем циклон устремится в сторону Хоккайдо и синоптическая обстановка наладится. Затем в крае станет холодно, — термометры покажут на 1 — 5 градусов меньше, чем в субботу.

Во Владивостоке суббота ожидается теплой. Максимальные температуры будут колебаться от +1 до +4 °С. В воскресенье осадков тоже не предвидится, но сильный ветер ухудшит обстановку в городе, но воздух успеет прогреться до 0 градусов по Цельсию.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что натворили осадки в Хабаровском крае. Приморским автомобилистам рекомендуется удвоить бдительность на дорогах.

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