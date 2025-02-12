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Posted 12 февраля, 01:13

Published 12 февраля, 01:13

Modified 12 февраля, 01:15

Updated 12 февраля, 01:15

В Приморском крае, предположительно, нашли гранату

Территорию охраняют силовики: предмет, похожий на гранату, нашли в Приморье — фото

12 февраля 2025, 01:13
Фото: Изображение Midjourney.

В Приморском крае, предположительно, нашли гранату

Сюжет
Полиция
Подозрительный предмет, который очень напомнил окружающим взрывное устройство, обнаружили в Приморском крае. Полиция уже оцепила территорию и работает на месте происшествия.

Жители Большого Камня обнаружили предмет, который внешне напоминает взрывоопасный объект, сообщают в новых медиа. К мусорной площадке прибыли сотрудники полиции. Очевидцы предполагают, что пугающая находка является страйкбольной гранатой.

В пресс-службе регионального УМВД отметили, что территорию с подозрительным предметом оцепили. Сейчас силовики сохраняют общественный порядок, пока следственно-оперативная группа работает на месте инцидента.

Фото: dpsbkamen

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что гранату нашли в черном внедорожнике на территории Дальневосточного федерального университета на Русском острове.

Граната в черном джипе: новая информация об инциденте на Русском острове
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#Новости#Владивосток#Полиция#УМВД#Большой Камень#Приморский край#Русский остров#Происшествия#Дальневосточный федеральный университет#Инцидент
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