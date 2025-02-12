Территорию охраняют силовики: предмет, похожий на гранату, нашли в Приморье — фото

Posted 12 февраля, 01:13
Published 12 февраля, 01:13
Modified 12 февраля, 01:15
Updated 12 февраля, 01:15
Жители Большого Камня обнаружили предмет, который внешне напоминает взрывоопасный объект, сообщают в новых медиа. К мусорной площадке прибыли сотрудники полиции. Очевидцы предполагают, что пугающая находка является страйкбольной гранатой.
В пресс-службе регионального УМВД отметили, что территорию с подозрительным предметом оцепили. Сейчас силовики сохраняют общественный порядок, пока следственно-оперативная группа работает на месте инцидента.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что гранату нашли в черном внедорожнике на территории Дальневосточного федерального университета на Русском острове.