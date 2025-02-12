vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 09:56

Published 12 февраля, 09:56

Modified 12 февраля, 09:59

Updated 12 февраля, 09:59

10 вкусных и интересных начинок для блинов на Масленицу

Топ-10 начинок для блинов на Масленицу-2025 — необычные и вкусные рецепты

12 февраля 2025, 09:56
Фото: Изображение Midjourney. 10 вкусных и интересных начинок для блинов на Масленицу
Сюжет
Праздник
Чтобы блины не успели надоесть за Масленичную неделю, готовьте их с разными начинками. Собрали вкусные и необычные рецепты начинок для блинчиков на Масленицу, которые удивят ваших гостей и порадуют домашних.

Рецепты несладких начинок для блинов

На Масленицу не принято готовить блины с мясной начинкой. У православных эта последняя неделя перед Великим Постом именуется Сырной седмицей, а в простонародье Мясопустной неделей. То есть, в этот период запрещено есть мясо и мясные продукты.

Самые популярные несладкие начинки для блинов на Масленицу — вареные яйца с луком, капуста, грибы (жареные, отварные, соленые), соленая рыба, несладкий творог с рубленой зеленью.

Блины с начинкой из печени трески

Блины с рыбной начинкой можно подавать на Масленицу с хреном или горчично-сметанной заправкой.

Как приготовить:

  1. Выньте из банки печень трески и хорошенько разомните ее вилкой.
  2. Отварите 2 куриных яйца и мелко их порубите.
  3. Нарежьте немного зелени — петрушку и укроп. Натрите 80 г сыра на терке.
  4. Смешайте все ингредиенты и добавьте пару ложек масла из банки печени трески.
Рецепт блинов с печенью трески — питательный и нежный вариант для Масленицы, богатый Омега-3
Рецепт блинов с печенью трески — питательный и нежный вариант для Масленицы, богатый Омега-3. Фото: freepik.com

Блины с сырно-шпинатной начинкой

Простой на первый взгляд, но очень необычный по вкусу рецепт начинки для блинов на Масленицу. Чем больше сортов разного сыра использовать в рецепте, тем вкусней получится блюдо.

Как приготовить:

  1. На сковороде растопите немного сливочного масла. Когда масло хорошенько нагреется, всыпьте 1 ст. л. муки и перемешайте так, чтобы в массе не осталось комочков.
  2. Понемногу вливайте на сковороду теплое молоко — понадобится примерно 250-300 мл. убавьте огонь и потомите соус до загустения.
  3. 100-150 г шпината мелко нашинкуйте. Обжаривайте шпинат пару минут на сковороде с небольшим добавлением сливочного масла.
  4. Высыпьте шпинат в мисочку, влейте готовый молочный соус. Сюда же всыпьте натертый сыр разных сортов — примерно 200-300 г.
  5. Смешайте ингредиенты и начините блины.
Рецепт сырных блинов со шпинатом — сытная и полезная начинка на Масленицу для всей семьи
Рецепт сырных блинов со шпинатом — сытная и полезная начинка на Масленицу для всей семьи. Фото: Изображение Midjourney

Блины с селедочной начинкой

Селедка — классическая начинка для блинов и пирогов на Масленицу. Рецепт можно немного усложнить, сделав блинный пирог со слоями из селедки, рубленых яиц и лука.

Как приготовить:

  1. 400 г филе малосольной сельди нарежьте на кусочки. Также мелко нарежьте два вареных куриных яйца.
  2. Кусочки сельди и яйца поместите в блендер и измельчите до однородной массы.
  3. Добавьте 40 г растопленного сливочного масла и мелко нарезанный зеленый лук.
  4. Тщательно вымешайте массу и начините ею блины.
Классический рецепт блинов с селёдкой на Масленицу — пикантное угощение с нежной текстурой
Классический рецепт блинов с селёдкой на Масленицу — пикантное угощение с нежной текстурой. Фото: freepik.com

Блины со свекольной начинкой и грецкими орехами

Свеклу в рецепте можно заменить на тыкву или морковь, обжарив немного овощи на сковороде и приправив любимыми специями.

Как приготовить:

  1. Две небольших свеклы запеките в духовке — около часа при 180 градусах.
  2. Очистите свеклу от кожуры и натрите на мелкой терке. Отожмите сок.
  3. Грецкие орехи мелко нарубите и добавьте к отжатой свекле. Сюда же всыпьте чеснок, пропущенный через пресс, чуть посолите массу.
  4. Поверхность каждого блина смажьте сливочным сыром, распределите начинку и сложите конвертиком.
Рецепт свекольной начинки с орехами делает блины на Масленицу ароматными, сладковатыми и полезными
Рецепт свекольной начинки с орехами делает блины на Масленицу ароматными, сладковатыми и полезными. Фото: freepik.com

Блины с грибной начинкой-ассорти

Для начинки блинов на Масленицу можно использовать любые грибы — шампиньоны, вешенки, опята, грузди, белые грибы. Но особенно вкусным получается блюдо, в рецепте которого используется микс сушеных и маринованных грибов.

Как приготовить:

  1. 100 г сушеных грибов (лисички, маслята, белые грибы) замочите в прохладной воде на 4 часа.
  2. Воду слейте, а грибы поместите в кастрюлю с холодной водой и отварите до готовности — примерно 1,5-2 часа.
  3. Готовые грибы остудите и смешайте с 200-300 г маринованных грибочков. Пропустите грибы через мясорубку.
  4. Одну луковицу мелко измельчите и обжарьте на сливочном масле.
  5. Добавьте на сковороду грибной фарш и два желтка от вареных яиц.
  6. Всё перемешайте, добавьте пару ложек сметаны и томите на медленном огне до загустения.
  7. За 7-10 минут до окончания приготовления всыпьте рубленый зеленый лучок.
Рецепт блинов с грибами на Масленицу — насыщенный вкус, благодаря сочетанию сушёных и маринованных грибов
Рецепт блинов с грибами на Масленицу — насыщенный вкус, благодаря сочетанию сушёных и маринованных грибов. Фото: Изображение Midjourney

Сладкие начинки для блинов

Сладкоежки любят блинчики вприкуску со сгущенкой, мёдом, вареньем, сливками, сиропом. Такая подача блинов весьма популярна на Масленицу и носит название заедки. Но сладости можно не только есть вприкуску, но и начинять ими блинчики.

Блины с фруктовой начинкой и рикоттой

Экзотический рецепт блинчиков на Масленицу для гурманов. Подойдут любые ароматные фрукты — ананасы, маракуйя, манго, личи.

Как приготовить:

  1. Высыпьте 300 г рикотты в отдельную мисочку и разотрите с 50 г сахарной пудры.
  2. Киви очистите от кожицы и нарежьте полукружочками. Консервированные персики нарежьте дольками.
  3. На середину блинчика выложите полоску рикотту. А поверх нее — дольки персика и киви.
  4. Сверните рулетиком и подавайте к столу с шоколадным топингом.
Рецепт блинов с рикоттой и фруктами — лёгкая и освежающая начинка на Масленицу с нежной текстурой
Рецепт блинов с рикоттой и фруктами — лёгкая и освежающая начинка на Масленицу с нежной текстурой. Фото: Изображение Midjourney

Блины с ореховой начинкой

Рецепт принадлежит знаменитому ресторатору Карою Гунделю. Блины лучше готовить тоненькими, без дрожжей — чтобы почувствовать изысканный вкус ароматной начинки.

Как приготовить:

  1. Замочите 100 г изюма в 75 мл рома (можно вместо рома использовать коньяк).
  2. Горсть грецких орехов измельчите.
  3. Возьмите 2 апельсина и выжмите из них сок. Цедру одного из апельсинов нарежьте тоненькой соломкой.
  4. В сотейник влейте апельсиновый сок, добавьте изюм вместе с ромом, апельсиновую цедру и пару столовых ложек сахара.
  5. Варите на небольшом огне, пока не улетучится запах алкоголя.
  6. Всыпьте в массу орехи и добавьте 1 ст. л. какао. Влейте 100 мл сливок.
  7. Готовьте на небольшом огне минут 5-7 до полного загустения.
  8. Массу остудите.
  9. В каждый блин выкладывайте по 2 ст. л. начинки и заворачивайте в рулетики.
Рецепт блинов с орехами, изюмом и какао — традиционный венгерский десерт для праздничного стола
Рецепт блинов с орехами, изюмом и какао — традиционный венгерский десерт для праздничного стола

Блины с карамельной начинкой

Блинчики, приготовленные по такому рецепту, лучше подавать к столу на Масленицу еще теплыми. Блюдо хорошо сочетается с морожеными и свежими ягодами.

Как приготовить:

  1. Возьмите два спелых яблока, очистите их от кожицы и нарежьте небольшими кусочками.
  2. Растопите сливочное масло на сковороде и всыпьте туда яблоки. Обжаривайте на среднем огне 3-4 минуты.
  3. Влейте к яблокам 2 ст. л. меда, добавьте 1 ч.л корицы, и продолжайте томить на небольшом огне до полной мягкости яблок.
  4. Добавьте на сковороду 2 ст. л сливок и 1 ст. л лимонного сока.
  5. Прогрейте всё вместе еще пару минут на огне, до загустения.
  6. На середину каждого блина выкладывайте начинку и сворачивайте в рулетики.
Рецепт карамельной начинки из яблок, мёда и сливок придаёт блинам на Масленицу особую нежность
Рецепт карамельной начинки из яблок, мёда и сливок придаёт блинам на Масленицу особую нежность. Фото: Изображение Midjourney

Блины с кокосовой начинкой

Крем к блинчикам, приготовленный по этому рецепту, можно использовать как начинку либо подавать отдельно к блюдам на Масленицу.

Как приготовить:

  1. 100 г сливочного масла растопите на водяной бане.
  2. 100 г белого шоколада разломайте на кусочки и всыпьте к маслу. Перемешивайте до полного растворения.
  3. Готовую массу снимите с огня и добавьте 200 г сгущенного молока. Всыпьте 30 г кокосовой стружки, и хорошенько перемешайте.
  4. Крем отправьте в холодильник на 2-3 часа.
Рецепт кокосовой начинки для блинов: сгущёнка, белый шоколад и стружка — идеальный сладкий вариант
Рецепт кокосовой начинки для блинов: сгущёнка, белый шоколад и стружка — идеальный сладкий вариант. Фото: Изображение Midjourney

Блины с творожно-апельсиновой начинкой

Чтобы вкус получился более апельсиновым, можно добавить цедру в тесто для блинчиков. Подавать блюдо на Масленицу можно с шоколадным топингом или вареньем.

Как приготовить:

  1. Залейте 50 г изюма горячей водой. Оставьте примерно на полчаса, пока изюм не станет мягким.
  2. С апельсина аккуратно снимите цедру так, чтоб белый слой кожуры остался на фрукте.
  3. 200 г творога разомните вилкой, всыпьте цедру, изюм, 1 ст. л. сметаны и 1 ст. л. сахарной пудры. Всё тщательно перемешайте.
  4. Выкладывайте по 1 ст. л. массы на каждый блинчик и заворачивайте в трубочку.
Рецепт блинов с творогом, апельсиновой цедрой и изюмом — ароматная и полезная начинка на Масленицу
Рецепт блинов с творогом, апельсиновой цедрой и изюмом — ароматная и полезная начинка на Масленицу. Фото: Изображение Midjourney
Читайте также:
Любовь в копеечку: сколько стоит букет на 14 февраля во Владивостоке?
#Непомнящая Екатерина#Владивосток#Праздник#Еда#Масленица#Традиции#Рецепты#Блины
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика