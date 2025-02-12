Топ-10 начинок для блинов на Масленицу-2025 — необычные и вкусные рецепты

Posted 12 февраля, 09:56
Published 12 февраля, 09:56
Modified 12 февраля, 09:59
Updated 12 февраля, 09:59
На Масленицу не принято готовить блины с мясной начинкой. У православных эта последняя неделя перед Великим Постом именуется Сырной седмицей, а в простонародье Мясопустной неделей. То есть, в этот период запрещено есть мясо и мясные продукты.
Самые популярные несладкие начинки для блинов на Масленицу — вареные яйца с луком, капуста, грибы (жареные, отварные, соленые), соленая рыба, несладкий творог с рубленой зеленью.
Блины с рыбной начинкой можно подавать на Масленицу с хреном или горчично-сметанной заправкой.
Как приготовить:
Простой на первый взгляд, но очень необычный по вкусу рецепт начинки для блинов на Масленицу. Чем больше сортов разного сыра использовать в рецепте, тем вкусней получится блюдо.
Как приготовить:
Селедка — классическая начинка для блинов и пирогов на Масленицу. Рецепт можно немного усложнить, сделав блинный пирог со слоями из селедки, рубленых яиц и лука.
Как приготовить:
Свеклу в рецепте можно заменить на тыкву или морковь, обжарив немного овощи на сковороде и приправив любимыми специями.
Как приготовить:
Для начинки блинов на Масленицу можно использовать любые грибы — шампиньоны, вешенки, опята, грузди, белые грибы. Но особенно вкусным получается блюдо, в рецепте которого используется микс сушеных и маринованных грибов.
Как приготовить:
Сладкоежки любят блинчики вприкуску со сгущенкой, мёдом, вареньем, сливками, сиропом. Такая подача блинов весьма популярна на Масленицу и носит название заедки. Но сладости можно не только есть вприкуску, но и начинять ими блинчики.
Экзотический рецепт блинчиков на Масленицу для гурманов. Подойдут любые ароматные фрукты — ананасы, маракуйя, манго, личи.
Как приготовить:
Рецепт принадлежит знаменитому ресторатору Карою Гунделю. Блины лучше готовить тоненькими, без дрожжей — чтобы почувствовать изысканный вкус ароматной начинки.
Как приготовить:
Блинчики, приготовленные по такому рецепту, лучше подавать к столу на Масленицу еще теплыми. Блюдо хорошо сочетается с морожеными и свежими ягодами.
Как приготовить:
Крем к блинчикам, приготовленный по этому рецепту, можно использовать как начинку либо подавать отдельно к блюдам на Масленицу.
Как приготовить:
Чтобы вкус получился более апельсиновым, можно добавить цедру в тесто для блинчиков. Подавать блюдо на Масленицу можно с шоколадным топингом или вареньем.
Как приготовить: