У монумента пограничникам во Владивостоке зажгут Вечный огонь

Posted 12 февраля, 07:21
Published 12 февраля, 07:21
Modified 12 февраля, 07:23
Updated 12 февраля, 07:23
Напомним, вывод войск СССР из Афганистана, где наши ребята, как тогда говорили, выполняли интернациональный долг, начался 15 мая 1988 года, а завершился 15 февраля 1989-го. И уходили советские солдаты из этой страны не как перепуганные, драпающие побеждённые, а спокойно и организованно — как те, кто честно и стойко выполнил задание Родины.
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: в России в 2010 году 15 февраля официально стало единым днем памяти всех гражданах России, проявивших самоотверженность и преданность Родине при участии в боевых действиях за рубежом. Днём памяти воинов-интернационалистов.
В этот день во Владивостоке у памятника пограничникам, погибшим при защите Отечества, загорится Вечный огонь. Как и положено, как должно быть.
— Это стало возможным, благодаря совместной работе подрядчика, который ремонтировал памятник и обеспечил возможность подключения огня, и специалистов администрации Владивостока совместно с АО «Приморский газ». Сегодня они обследовали место и организовали подачу газа, — отметили в пресс-службе.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что погибшему в Курской области комбату Сергею Ефремову присвоено звание Героя России.