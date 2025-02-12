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Posted 12 февраля, 07:21

Published 12 февраля, 07:21

Modified 12 февраля, 07:23

Updated 12 февраля, 07:23

Вечный огонь у памятника пограничникам зажгут во Владивостоке

У монумента пограничникам во Владивостоке зажгут Вечный огонь

12 февраля 2025, 07:21
Фото: 1MI.

Вечный огонь у памятника пограничникам зажгут во Владивостоке

Сюжет
Память
В особый день — день вывода советских войск из Афганистана, 15 февраля, — во Владивостоке загорится Вечный огонь у памятника пограничникам, что на остановке «Гайдамак».

Напомним, вывод войск СССР из Афганистана, где наши ребята, как тогда говорили, выполняли интернациональный долг, начался 15 мая 1988 года, а завершился 15 февраля 1989-го. И уходили советские солдаты из этой страны не как перепуганные, драпающие побеждённые, а спокойно и организованно — как те, кто честно и стойко выполнил задание Родины.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: в России в 2010 году 15 февраля официально стало единым днем памяти всех гражданах России, проявивших самоотверженность и преданность Родине при участии в боевых действиях за рубежом. Днём памяти воинов-интернационалистов.

В этот день во Владивостоке у памятника пограничникам, погибшим при защите Отечества, загорится Вечный огонь. Как и положено, как должно быть.

— Это стало возможным, благодаря совместной работе подрядчика, который ремонтировал памятник и обеспечил возможность подключения огня, и специалистов администрации Владивостока совместно с АО «Приморский газ». Сегодня они обследовали место и организовали подачу газа, — отметили в пресс-службе.

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#Новости#Общество#Владивосток#Вечный огонь#Память#Приморский край
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