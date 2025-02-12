У монумента пограничникам во Владивостоке зажгут Вечный огонь

Напомним, вывод войск СССР из Афганистана, где наши ребята, как тогда говорили, выполняли интернациональный долг, начался 15 мая 1988 года, а завершился 15 февраля 1989-го. И уходили советские солдаты из этой страны не как перепуганные, драпающие побеждённые, а спокойно и организованно — как те, кто честно и стойко выполнил задание Родины.