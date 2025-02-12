Утро, центр, пробка: ДТП поставило «колом» центральную улицу Владивостока — видео

Posted 11 февраля, 23:12
Published 11 февраля, 23:12
Modified 11 февраля, 23:14
Updated 11 февраля, 23:14
Утро выдалось недобрым у жителей дальневосточной столицы, которые сейчас простаивают в пробках в районе перекрестка Алеутской и Семеновской. В центре города столкнулись внедорожник и кроссовер.
Судя по кадрам, один автомобилист догнал второго около пешеходного перехода. На месте аварии уже работают сотрудники полиции. О пострадавших не сообщается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что водитель сбил насмерть собаку прямо на глазах хозяина во Владивостоке. Убийца даже не удосужился остановиться после рокового столкновения.