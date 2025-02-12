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Posted 11 февраля, 23:12

Published 11 февраля, 23:12

Modified 11 февраля, 23:14

Updated 11 февраля, 23:14

Дорожный затор образовался после аварии во Владивостоке

Утро, центр, пробка: ДТП поставило «колом» центральную улицу Владивостока — видео

11 февраля 2025, 23:12
Фото: vostokmedia.com.

Дорожный затор образовался после аварии во Владивостоке

Сюжет
Пробки
Автомобилисты начали страдать на пути в центр Владивостока. Кто стал виновником «торжества»? — Подробнее в материале.

Утро выдалось недобрым у жителей дальневосточной столицы, которые сейчас простаивают в пробках в районе перекрестка Алеутской и Семеновской. В центре города столкнулись внедорожник и кроссовер.

Судя по кадрам, один автомобилист догнал второго около пешеходного перехода. На месте аварии уже работают сотрудники полиции. О пострадавших не сообщается.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что водитель сбил насмерть собаку прямо на глазах хозяина во Владивостоке. Убийца даже не удосужился остановиться после рокового столкновения.

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