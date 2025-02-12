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Posted 12 февраля, 04:04

Published 12 февраля, 04:04

Modified 12 февраля, 04:06

Updated 12 февраля, 04:06

Редкое растение зацвело в Приморском океанариуме

Впервые за 7 лет случилось экзотическое чудо: фрукт-гигант растет в Приморье — фото

12 февраля 2025, 04:04
Фото: 1MI.

Редкое растение зацвело в Приморском океанариуме

Сюжет
Природа
Удивительное дерево дало плоды во владивостокском океанариуме. Крупнейший фрукт пока только достиг отметки в четыре сантиметра, но совсем скоро он может стать настоящим гигантом.

В Приморском океанариуме впервые за семь лет принес плоды джекфрут. Экзотическое растение очень прихотливо в уходе, поэтому появление плодов назвали маленьким чудом в пресс-службе организации.

Сейчас на ветках деревца виднеются колючие огурцы, самый большой из которых едва достиг четырех сантиметров в длину.

«В природе джекфрут за 3-8 месяца вырастает до 110 сантиметров. И считается самым большим фруктом в мире», — отметили в океанариуме.

По вкусу он схож и с бананом, и с ананасом. А запах диковинки сравнивают с жвачкой.

Редкий фрукт растет в естественной среде Азии, Южной Америки, Африки и Филиппин. В России они плодоносят только в ботанических садах и тропиках океанариумов.

Фото: primocean_aquarium

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что необычную рыбу из тропиков выбросило на морской берег в Приморском крае.

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#Новости#Россия#Владивосток#Природа#Азия#Фрукты#Приморский океанариум#Африка#Приморский край#Живая природа
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