Впервые за 7 лет случилось экзотическое чудо: фрукт-гигант растет в Приморье — фото

Posted 12 февраля, 04:04
Published 12 февраля, 04:04
Modified 12 февраля, 04:06
Updated 12 февраля, 04:06
В Приморском океанариуме впервые за семь лет принес плоды джекфрут. Экзотическое растение очень прихотливо в уходе, поэтому появление плодов назвали маленьким чудом в пресс-службе организации.
Сейчас на ветках деревца виднеются колючие огурцы, самый большой из которых едва достиг четырех сантиметров в длину.
«В природе джекфрут за 3-8 месяца вырастает до 110 сантиметров. И считается самым большим фруктом в мире», — отметили в океанариуме.
По вкусу он схож и с бананом, и с ананасом. А запах диковинки сравнивают с жвачкой.
Редкий фрукт растет в естественной среде Азии, Южной Америки, Африки и Филиппин. В России они плодоносят только в ботанических садах и тропиках океанариумов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что необычную рыбу из тропиков выбросило на морской берег в Приморском крае.