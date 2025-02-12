Впервые за 7 лет случилось экзотическое чудо: фрукт-гигант растет в Приморье — фото

Редкое растение зацвело в Приморском океанариуме

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Удивительное дерево дало плоды во владивостокском океанариуме. Крупнейший фрукт пока только достиг отметки в четыре сантиметра, но совсем скоро он может стать настоящим гигантом.