Вся дорога в дыму: пассажирский автобус вспыхнул во Владивостоке — видео

Posted 12 февраля, 09:16
Published 12 февраля, 09:16
Modified 12 февраля, 09:18
Updated 12 февраля, 09:18
В среду вечером на площади Луговой во Владивостоке загорелся пассажирский автобус. Очевидцы сообщают, что пламя полностью охватило транспортное средство. Информации о пострадавших пока не поступало.
На месте происшествия сильное задымление, оценить ситуацию сложно.
Пока нет данных о том, как начался пожар или какие последствия он может иметь.
Подробности инцидента уточняются.
Ранее «Восток-Медиа» писало об автобусе, который загорелся на ходу в Приморском крае.