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Posted 12 февраля, 09:16

Published 12 февраля, 09:16

Modified 12 февраля, 09:18

Updated 12 февраля, 09:18

Пассажирский автобус внезапно загорелся во Владивостоке

Вся дорога в дыму: пассажирский автобус вспыхнул во Владивостоке — видео

12 февраля 2025, 09:16
Фото: Изображение Midjourney.

Пассажирский автобус внезапно загорелся во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Очевидцы сообщают о том, что автобус загорелся во Владивостоке. Главный вопрос — что с людьми?

В среду вечером на площади Луговой во Владивостоке загорелся пассажирский автобус. Очевидцы сообщают, что пламя полностью охватило транспортное средство. Информации о пострадавших пока не поступало.

На месте происшествия сильное задымление, оценить ситуацию сложно.

Видео: vostokmedia.com.

Пока нет данных о том, как начался пожар или какие последствия он может иметь.

Подробности инцидента уточняются.

Ранее «Восток-Медиа» писало об автобусе, который загорелся на ходу в Приморском крае.

Пассажиры только успели выйти: автобус загорелся на ходу в Приморье — фото
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