Юрий Трутнев провёл в Хабаровске совещание по реализации крупных инвестпроектов

Posted 12 февраля, 07:50
Published 12 февраля, 07:50
Modified 12 февраля, 07:52
Updated 12 февраля, 07:52
— Работа по привлечению инвестиций является, наверное, основным инструментом, который позволяет развивать Дальний Восток. Для того, чтобы инвестиции приходили в ДФО, создано более 70 федеральных законов. Действуют особые экономические режимы — ТОР, СПВ, создана система инфраструктурной поддержки и льготного финансирования. Работа поддержки инвесторов продолжается. Почти 3 тыс. инвестиционных проектов с общим объёмом более 10 триллионов рублей реализуется. Хабаровский край — один из лидеров по привлечению инвестиций на Дальнем Востоке. Здесь с государственной поддержкой реализуется 145 инвестиционных проектов. Создано более 15,3 тысячи рабочих мест, введено 63 предприятия. Здесь реализуется целый ряд крупнейших проектов, такие как освоение Малмыжского месторождения, строительство морского терминала «Порт Эльга». Наша приоритетная задача — обеспечить своевременную и успешную реализацию инвестиционных проектов, оказывая всестороннюю поддержку инвесторам, — открыл совещание Юрий Трутнев.
По итогам III квартала 2024 года объем привлеченных инвестиций в основной капитал в Хабаровском крае достиг 400 миллиардов рублей, что в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
— Инвестиционная активность предприятий в регионе поддерживается. С учетом наших прогнозов, по итогам 2024 года инвестиции достигнут 523 миллиардов рублей, — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
На совещании были рассмотрены инвестпроекты в сферах горнодобывающей промышленности, логистики, туризма, строительства и транспортной инфраструктуры.
Компания «А-СТИЛ» представила проект строительства горно-обогатительного комбината на базе Мильканского железнорудного месторождения в Тугуро-Чумиканский районе. Сейчас реализуется комплексная программа по геологическому изучению недр для подготовки технико-экономического обоснования, подсчёта запасов и постановки запасов на государственный баланс. Ведется разработка предварительного технико-экономического обоснования. Для реализации проекта инвестор намерен получить статус резидента ТОР.
Компания «Амур Минералс», резидент ТОР, ведёт строительство горно-обогатительного комбината на месторождении Малмыжское в Нанайском районе. В настоящее время завершается строительство главного корпуса фабрики и объектов инфраструктуры, проводится закупка и монтаж оборудования.
Тихоокеанская железная дорога и морской угольный терминал в районе мыса Манорский — это не просто часть транспортно-логистического кластера, который создает «Эльга».
— Это в первую очередь результат героического труда нескольких тысяч людей, наших соотечественников. Наши проекты реализуются опережающими темпами, вдали от цивилизации, в непростых климатических условиях. Такая масштабная работа, направленная на расширение производственных и логистических возможностей предприятия, — новая точка роста для компании и нашей великой страны, — сообщил заместитель генерального директора по развитию инфраструктуры ООО «УК ЭЛЬГА» Валерий Тарасов.
Компания «ВБ Хабаровск» представила проект по строительству высокотехнологического складского комплекса, реализация которого планируется на новой комплексной инвестиционной площадке ТОР «Хабаровск» — «Северная». Площадь комплекса составит 176 тысяч квадратных метров. Инвестором уже проведён комплекс инженерно-геологических изысканий. В настоящее время для реализации данного проекта Минвостокразвития России совместно с КРДВ проводится работа по расширению границ ТОР «Хабаровск».
— Развитие логистической инфраструктуры на Дальнем Востоке — один из стратегических приоритетов объединенной компании. Появление склада в Хабаровске позволит существенно сократить время доставки товаров со всей страны до покупателей в регионе и будет способствовать еще более активному развитию малого и среднего предпринимательства в регионе: продавцы смогут выгоднее делать поставки на склад, снижая затраты на логистику до других объектов. Мы видим большой потенциал в развитии собственной складской инфраструктуры в Хабаровске и открыты к эффективному сотрудничеству, — прокомментировал заместитель генерального директора — директор по строительству объединенной компании Wildberries и Russ Константин Рубан.
Обсуждалось развитие горного курорта Холдоми. Резидент ТОР ООО «ГЛК Холдоми» разработал концепцию проекта увеличения гостиничного фонда путем строительства гостиницы на 80 номеров.
Финансово-строительная группа «Эталон» провела презентацию проекта «Хабаровск-сити». В рамках проекта осуществляется подготовка концепта мастер-плана развития и проекта планировки территории, разрабатывается финансово-экономическая модель.
Также обсуждались проекты по развитию портовой инфраструктуры.
— Инвестиционные проекты — это не только экономический рост, но и структурная перестройка на технологический суверенитет, развитие обрабатывающих производств. В прямом диалоге с инвесторами готовы совершенствовать условия для реализации проектов. Такие встречи, как сегодня, позволяют нам оперативно подключаться к решению актуальных вопросов бизнеса, чтобы все графики выполнения работ и ввода объектов были выполнены в срок, — подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.