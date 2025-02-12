Юрий Трутнев провёл в Хабаровске совещание по реализации крупных инвестпроектов

Компания «ВБ Хабаровск» представила проект по строительству высокотехнологического складского комплекса, реализация которого планируется на новой комплексной инвестиционной площадке ТОР «Хабаровск» — «Северная». Площадь комплекса составит 176 тысяч квадратных метров. Инвестором уже проведён комплекс инженерно-геологических изысканий. В настоящее время для реализации данного проекта Минвостокразвития России совместно с КРДВ проводится работа по расширению границ ТОР «Хабаровск».