Засверкают памятники во Владивостоке — к 80-летию Победы их отмоют и отчистят

Posted 12 февраля, 00:58
Published 12 февраля, 00:58
Modified 12 февраля, 01:00
Updated 12 февраля, 01:00
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: работы начнутся с наступлением теплого сезона и пройдут, как планируется, с марта по май.
Какие же памятники заблестят-засияют после зимовки? В первую очередь это памятник танковой колонне «Приморский комсомолец», комплекс «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945», памятник Герою Советского Союза Олегу Кошевому, монумент матросам-тихоокеанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 и другие.
— Помывка таких объектов ведётся по специальной технологии, — пояснили в пресс-службе. — Сначала водой и специальным щелочным составом рабочие снимают с монументов, обелисков всю грязь. Затем памятник чистят щетками. Окончательный этап — обезжиривание и нанесение воска для защиты сооружения от ультрафиолета.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие памятники могут появиться в столице ДФО в ближайшее время.