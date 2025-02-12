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Posted 12 февраля, 00:58

Published 12 февраля, 00:58

Modified 12 февраля, 01:00

Updated 12 февраля, 01:00

19 памятников приведут в порядок во Владивостоке к 80-летию Победы

Засверкают памятники во Владивостоке — к 80-летию Победы их отмоют и отчистят

12 февраля 2025, 00:58
Фото: vostokmedia.com.

19 памятников приведут в порядок во Владивостоке к 80-летию Победы

Сюжет
Благоустройство
К 9 Мая — Дню Победы — во Владивостоке приведут в порядок 19 памятников — объектов культурного наследия, посвященных событиям Великой Отечественной войны.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: работы начнутся с наступлением теплого сезона и пройдут, как планируется, с марта по май.

Какие же памятники заблестят-засияют после зимовки? В первую очередь это памятник танковой колонне «Приморский комсомолец», комплекс «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945», памятник Герою Советского Союза Олегу Кошевому, монумент матросам-тихоокеанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 и другие.

— Помывка таких объектов ведётся по специальной технологии, — пояснили в пресс-службе. — Сначала водой и специальным щелочным составом рабочие снимают с монументов, обелисков всю грязь. Затем памятник чистят щетками. Окончательный этап — обезжиривание и нанесение воска для защиты сооружения от ультрафиолета.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие памятники могут появиться в столице ДФО в ближайшее время.

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#Новости#Владивосток#Благоустройство#Памятники#Памятник#Приморский край
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