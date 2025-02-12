Засверкают памятники во Владивостоке — к 80-летию Победы их отмоют и отчистят

Какие же памятники заблестят-засияют после зимовки? В первую очередь это памятник танковой колонне «Приморский комсомолец», комплекс «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945», памятник Герою Советского Союза Олегу Кошевому, монумент матросам-тихоокеанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 и другие.